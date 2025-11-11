Tartu Bigbank ja Pärnu VK avavad eurohooaja omavahelise lahinguga

Pärnu VK on Balti liigas olnud suurepärases hoos, kui võidetud on viimased viis kohtumist ja ollakse tabelis liidrid. Peatreener Rainer Vassiljev tõdes, et meeskonna hetkeseis on hea. "Mina treenerina loomulikult eelistaksin eurosarjas mängida mõne uue vastasega, kellega hooaja sees ei kohtu. Aga loosi vastu ei saa," sõnas Vassiljev.

"Oleme Balti liigas suutnud hästi tegutseda ja korralikult punkte võtnud, selle üle nuriseda ei saa. Samas ei saa öelda, et meil poleks hetki, kus asjad nii hästi ei jookse. Olen ka meestele öelnud, et mingeid keerulisi momente tekib ikka ja see on normaalne. Sisu näitab see, kuidas me neid lahendame."

"Rahul olen sellega, et võrreldes eelmise hooajaga on meie rotatsioon nõksa parem ja see on mõnes mängus meid ka välja aidanud. Oleme saanud asjad enam-vähem toimima, kuigi põhikoosseisus on mitmed uued mehed. Hea on tööd teha meestega, kes asjadest aru saavad. Vastaste tegemistele keskendume me oma meeskonna siseselt," lisas Pärnu peatreener.

Tartu Bigbankil on olnud ka omajagu muresid, Balti liigas hoitakse hetkel kolmandat positsiooni. Peatreener Alar Rikberg saab euromängule samuti vastu minna võidu pealt, kui pühapäeval alistati Võru Barrus Võrkpalliklubi. Omavahelises mängus hooaja alguses teenis Bigbank Pärnu vastu 3:2 võidu.

"Minu esimene reaktsioon loosile oli, et igavaim võimalik loos. Eurosarja minnakse ikkagi mõttega end kellegi uue vastu proovile panna. Aga püüdes leida positiivset, siis on selle vastasseisu näol kohalikule publikule üks oluline kulminatsioon juures," ütles Rikberg.

"Meie hooaja algust kommenteerides, siis avamängu kaotus Selverile oli šokk, aga sealt edasi olnud ootuspärane. Usun, et oleme praegu päris heas seisus, seda näitas ka Võru mäng. Murekoht on see, et kui meil asjad sujuvad, siis mingil hetkel kaob mängurütm ära, nii oli pühapäeval ja ka varem Riia vastu. Laseme vastase mängu tagasi, kui enam ei tohiks seda teha. Kui tahame Pärnu vastu edu loota, siis tuleb olla mängus sees alates esimesest kuni viimase punktini," analüüsis Rikberg.

"Pärnu esitused on päris ladusad olud, pärast meie omavahelist mängu on nad saanud üsna selged võidud. Ja selles omavahelises kohtumises oli meil puudu Martti Juhkami ning olemas Albert Hurt, seega mõned muutujad on olnud."

Pärnu VK ja Tartu Bigbanki vaheline avamäng toimub Tartu ülikooli spordihoones kolmapäeval, 12. novembril kell 19.00 ning kordusmäng 19. novembril kell 18.00 Pärnus. Paari võitjat ootab teises ringis ees Saksamaa Bundesliga lõppenud hooaja veerandfinalist Herrsching.

Samas sarjas teeb kaasa ka Rumeenia meistriliiga klubi Galati Arcada, kus mängivad Renet Vanker ja Timo Lõhmus. Nende avaringi vastaseks on Soome klubi Sastamala. Samuti osaleb Joosep Kuriku tööandja Genfi Genois, kes kohtub esmalt bulgaarlaste Burgasega.