X!

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

Korvpall
Henri Drell
Henri Drell Autor/allikas: penya1930/Instagram
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Henri Drell kuulus algkoosseisu, kui tema koduklubi Badalona Juventut alistas Hispaania kõrgliigas võõrsil 92:78 Gran Canaria.

Pärast 2:2 viigiseisu tegi Joventut 13:0 vahespurdi ja esimene veerandaeg võideti koguni 29:9, sellega oli mäng sisuliselt ka tehtud. Poolajapausile mindi Joventuti 49:33 juhtimisel, kuigi vahepeal oli külaliste edu ka 23-punktiline. Viimase veerandi alguses jõudis Gran Canaria seitsme punkti kaugusele, aga enamat nad ei suutnud.

Hiljuti Badalonaga lepingut pikendanud Drell alustas algkoosseisus ja mängis 12 minutit, selle ajaga tõi ta kaks punkti, võttis kolm lauapalli ja andis ühe tulemusliku söödu. Juventuti parim oli Ante Tomic 17 punktiga, Ricky Rubio ja Michael Ružic lisasid kumbki 16 ning Simon Birgander 14 punkti. Gran Canaria ridades tõi Isaiah Wong 20 punkti.

Liigatabelis on Joventut viie võidu ja kahe kaotusega neljas, kolmanda võidu kõrvale neljanda kaotuse saanud Gran Canaria on üheksas.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

10:21

Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

09:48

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

15.11

Toom: treener ütles, et kui oleksime esimese kaotanud, näeks ta tobe välja

15.11

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

15.11

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

15.11

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

15.11

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

15.11

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

15.11

Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

14.11

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

14.11

Debütant Veisberg: isegi kui oli vähe minuteid, oli huvitav kogemus

14.11

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

14.11

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

14.11

Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

14.11

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

videod

sport.err.ee uudised

12:27

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit Uuendatud

12:22

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

11:46

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

11:11

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

10:50

Eesti naiskonnad võtsid Balti liigas maksimaalsed üheksa punkti

10:21

Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

09:48

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

09:12

Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

08:46

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

08:14

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

15.11

Hispaania tagas sisuliselt MM-pileti, Taani ja Šotimaa tegid elu põnevaks

15.11

Aastalõputurniiri finaalis kohtuvad Sinner ja Alcaraz Uuendatud

15.11

Portugaliga viigistanud noortekoondis sai punkti ka Belgialt

15.11

Lillemäe: tahame, et keegi tuleks ja astuks kandadele

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

loetumad

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

15.11

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

15.11

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

15.11

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

15.11

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

14.11

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

15.11

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

08:14

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

08:46

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo