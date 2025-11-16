Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

Pärast 2:2 viigiseisu tegi Joventut 13:0 vahespurdi ja esimene veerandaeg võideti koguni 29:9, sellega oli mäng sisuliselt ka tehtud. Poolajapausile mindi Joventuti 49:33 juhtimisel, kuigi vahepeal oli külaliste edu ka 23-punktiline. Viimase veerandi alguses jõudis Gran Canaria seitsme punkti kaugusele, aga enamat nad ei suutnud.

Hiljuti Badalonaga lepingut pikendanud Drell alustas algkoosseisus ja mängis 12 minutit, selle ajaga tõi ta kaks punkti, võttis kolm lauapalli ja andis ühe tulemusliku söödu. Juventuti parim oli Ante Tomic 17 punktiga, Ricky Rubio ja Michael Ružic lisasid kumbki 16 ning Simon Birgander 14 punkti. Gran Canaria ridades tõi Isaiah Wong 20 punkti.

Liigatabelis on Joventut viie võidu ja kahe kaotusega neljas, kolmanda võidu kõrvale neljanda kaotuse saanud Gran Canaria on üheksas.