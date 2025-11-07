X!

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

Võrkpall
Mikko Esko (keskel nr. 3) Soome koondise koosseisus
Mikko Esko (keskel nr. 3) Soome koondise koosseisus Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Võrkpall

Võrkpalli Balti liigas mängiv Võru Barrus tõi põhisidemängija Anton Välimaa vigastuse tõttu lühiajalise lepinguga meeskonda 47-aastase soomlase Mikko Esko.

Välimaa sai 28. oktoobri treeningul jalavigastuse ning uuringute tulemusel selgus, et mängijal on hüppeliigese sidemete rebend, mille taastumine võtab orienteeruvalt kuus nädalat. Suure tõenäosusega Välimaad seega sel aastal enam väljakul ei näe.

Välimaa vigastusest tingituna sõlmis Võru võrkpallimeeskond detsembri lõpuni kestva lepingu Soome sidemängija Mikko Eskoga.

Juba 1995. aastal Soome kõrgliigas debüüdi teinud Esko on karjääri jooksul esindanud nii Saksamaa, Belgia, Itaalia, Venemaa kui Türgi meeskondi, astatel 2015 kuni 2024 hoidis Esko Valepa meeskonda sidemängijana Soome liiga tipus, tulles selle ajal jooksul kuus korda Soome meistriks. Veel eelmisel hooajal pallis ta Sloveenia tippklubis ACH Volley, kes osales ka Meistrite liigas.

Veerand sajandit tagasi esimest korda Soome koondise särgi selga tõmmanud Esko aitas rahvusmeeskonna 2007. aastal Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril neljandaks.

"Tema kogemus räägib enda eest, mees on mänginud Euroopa tippklubides ja esindanud Soome koondist aastate jooksul paljudel suurvõistlustel ning endiselt leiab ta endas suurt motivatsiooni 47-aastaselt selline väljakutse vastu võtta. Ma arvan, et lühiajalise asendusena on ta meie jaoks parim lahendus," kommenteeris Võru peatreener Oliver Lüütsepp klubi pressiteate vahendusel. "Ootan põnevusega, milliseks meie koostöö kujuneb ning mul on hea meel, et saame oma mängijatele pakkuda võimalust treenida ja mängida sellise legendiga."

"Mul on väga hea meel liituda Barrus Võruga," lisas Esko ise. "Olen varem korduvalt mänginud nii Eesti koondise kui ka Eesti klubide vastu ning nüüd on mul võimalus esmakordselt kogeda siinse võrkpalli taset seestpoolt, kohaliku klubi ridades. Pakkumine tuli minu jaoks väga õigel ajal ning olen äärmiselt motiveeritud võitlema edu nimel nii Balti liigas kui eriti Eesti karikavõistlustel."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

18:57

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

16:11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

11:35

Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

10:14

Karikavõistlustel jõudis viimasena poolfinaali Selver x TalTech

06.11

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

06.11

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng! Uuendatud

06.11

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

06.11

Pärnu VK lülitas karikavõistlustel Audentese konkurentsist

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

03.11

Oliver Venno tuli Kuveidi karikavõitjaks

03.11

Barrus ja Bigbank pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

03.11

Selveri diagonaalis nähakse suurt potentsiaali: materjal on olemas

videod

sport.err.ee uudised

20:59

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

20:24

Viimsist ei olnud võõrsil Ventspilsile vastast

19:42

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

18:57

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

18:26

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

17:57

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

17:04

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

16:50

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

16:11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

15:14

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

14:47

Raul Rebane: kollektiivse hulluksminemise anatoomia

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

13:38

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

loetumad

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

16:50

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo