Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

Välimaa sai 28. oktoobri treeningul jalavigastuse ning uuringute tulemusel selgus, et mängijal on hüppeliigese sidemete rebend, mille taastumine võtab orienteeruvalt kuus nädalat. Suure tõenäosusega Välimaad seega sel aastal enam väljakul ei näe.

Välimaa vigastusest tingituna sõlmis Võru võrkpallimeeskond detsembri lõpuni kestva lepingu Soome sidemängija Mikko Eskoga.

Juba 1995. aastal Soome kõrgliigas debüüdi teinud Esko on karjääri jooksul esindanud nii Saksamaa, Belgia, Itaalia, Venemaa kui Türgi meeskondi, astatel 2015 kuni 2024 hoidis Esko Valepa meeskonda sidemängijana Soome liiga tipus, tulles selle ajal jooksul kuus korda Soome meistriks. Veel eelmisel hooajal pallis ta Sloveenia tippklubis ACH Volley, kes osales ka Meistrite liigas.

Veerand sajandit tagasi esimest korda Soome koondise särgi selga tõmmanud Esko aitas rahvusmeeskonna 2007. aastal Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril neljandaks.

"Tema kogemus räägib enda eest, mees on mänginud Euroopa tippklubides ja esindanud Soome koondist aastate jooksul paljudel suurvõistlustel ning endiselt leiab ta endas suurt motivatsiooni 47-aastaselt selline väljakutse vastu võtta. Ma arvan, et lühiajalise asendusena on ta meie jaoks parim lahendus," kommenteeris Võru peatreener Oliver Lüütsepp klubi pressiteate vahendusel. "Ootan põnevusega, milliseks meie koostöö kujuneb ning mul on hea meel, et saame oma mängijatele pakkuda võimalust treenida ja mängida sellise legendiga."

"Mul on väga hea meel liituda Barrus Võruga," lisas Esko ise. "Olen varem korduvalt mänginud nii Eesti koondise kui ka Eesti klubide vastu ning nüüd on mul võimalus esmakordselt kogeda siinse võrkpalli taset seestpoolt, kohaliku klubi ridades. Pakkumine tuli minu jaoks väga õigel ajal ning olen äärmiselt motiveeritud võitlema edu nimel nii Balti liigas kui eriti Eesti karikavõistlustel."