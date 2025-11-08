Lüütsepp Soome võrkpallikuulsuse palkamisest: isa käis saunas mõtte välja

Võru põhisidemängija Anton Välimaa rebestas oktoobri lõpus treeningul hüppeliigese sidemed ning peab ilmselt paar kuud väljakult eemal olema. Tema vigastusest tingituna jõudis Võru detsembri lõpuni kokkuleppele 47-aastase Eskoga.

"Istusime klubi presidendi, mu oma isaga saunas ja tema ütles, et mõtle ikka tõsiselt sellele, et äkki leiad kuskilt kellegi Antonit asendama, sest Stefan (Kaljuvee-toim) on küll tubli, aga tal on üksinda ikkagi raske. Hakkasime nimesid pakkuma ja siis ta käiski välja idee tuua Esko siia," vahendab volley.ee Võru meeskonna peatreeneri Oliver Lüütsepa sõnu.

"Ma esimese hooga lõin käega, et mis sa ajad! Aga mida rohkem ma sellele mõtlesin, seda parema ideena see tunduma hakkas. Ja juba järgmisel hommikul võtsingi Eskoga ühendust, sõnumile tuli kiirelt vastus, et ta on huvitatud ja seejärel tegin juba telefonikõne otsa. Küsisin, millega ta hetkel tegeleb ja tema vastas, et on kodune isa ja ei tee midagi erilist. Vastasin, et aga mul on sulle midagi erilist ja rääkisin oma pakkumisest. Suuremaks väljakutseks on meil selles perioodis karika poolfinaalid ja võimalik finaal ning see kõnetas teda küll," meenutas peatreener.

Juba 1995. aastal Soome kõrgliigas debüüdi teinud Esko on karjääri jooksul esindanud nii Saksamaa, Belgia, Itaalia, Venemaa kui Türgi meeskondi, astatel 2015 kuni 2024 hoidis Esko Valepa meeskonda sidemängijana Soome liiga tipus, tulles selle ajal jooksul kuus korda Soome meistriks. Veel eelmisel hooajal pallis ta Sloveenia tippklubis ACH Volley, kes osales ka Meistrite liigas.

Lüütsepa sõnul tegi ülikogenud mängumees suvel korralikult trenni ja hoidis end vormis, sest soovis karjääri jätkata. "Aga talle ei tulnud sobivat pakkumist ja nüüd saime üsna kiirelt kokkuleppele. Paari päevaga sai ideest kokkulepe. Elu on ikka huvitav ja keerdkäike täis, ma poleks iial osanud arvata, et saan öelda "Tervetuloa, Mikko!" ja Mikko Eskot treenerina juhendada. Võrkpalliinimesed saavad aru, kellega on tegu, ta on Soome Kert Toobal, aga veel vägevama CV-ga," naerab Lüütsepp.

"Kogu see lugu on meie jaoks lihtsalt ütlemata lahe – see 47-aastane legend tuleb Võru eest mängima. Usun, et see toob karika poolfinaali Bigbanki vastu ka rohkem huvilisi saali," lisas peatreener.