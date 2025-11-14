X!

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

Võrkpall
Võru Barrus
Võru Barrus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Sel nädalavahetusel tuleb Elme Messer meeste Balti liigas väljakule kolm Eesti klubi, kui punktilisa jahivad Audentes/Solarstone, Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech.

Võru Barrus sõidab Lätti, kus laupäeval kell 18.00 mängitakse Ezerzeme/DU-ga ja pühapäeval kell 16.00 Jekabpilsi Lušiga. Liigatabelis on Võru meeskond kuue silmaga kuues, Ezerzeme hoiab samuti kuue punktiga seitsmendat kohta ja Jekabpils on kaks punktiga viimasel kohal. Viimati jäi Barrus liigamängus 1:3 alla Tartu Bigbankile.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp saab neis kohtumistes kasutada sel nädalal meeskonnaga liitunud kogenud sidemängijat Mikko Eskot. "Ta läbis meditsiinilise kontrolli ja on nüüd kolm päeva trenni teinud meiega. Füüsiliselt on ta heas konditsioonis, aga võrkpallis on paus sisse jäänud ja eks püüame teda võimalikult ruttu oma mängu sisse saada, tuleb leida ründajatega klapp ja mängutunnetus," kommenteeris Lüütspep.

"Nädalavahetuse eesmärgid on selged, läheme kuut punkti püüdma, sest võitu on meil väga vaja. Loodan neist kohtumistest saada häid õnnestumisi ja võite, see annab meile vajalikku enesekindlust, ka Mikko meeskonda sulandumise mõttes annaks võiduemotsioon palju juurde," lisas Võru peatreener.

Tabelis 11 punktiga neljandat positsiooni hoidev Selver x TalTech kohtub pühapäeval kell 16.00 Robežsardzega.

Selveri peatreener Avo Keel saab kohtumisele vastu minna eduelamuse pealt, kui viimati alistati 3:0 Jekbapilsi Luši. Ka Selveril on juures üks lisakäik, kui mänguvalmis peaks olema ka temporündaja Andri Aganits.

"Aganits on olemas, teised peaks ka kõik rivis olema. Kui tabeliseisu vaadata, siis meil on esimeses ringis tulemas veel mängud Robežsardze, Audentese ja Tartuga, kui saaks sealt kaks kätte, võiks esimese ringiga väga rahule jääda. Tabeli keskkoht on üsna tihe ja kolm punkti võib meeskondi üht- või teistpidi kõvasti mõjutada," analüüsis juhendaja hetkeseisu.

"Riia meeskond mängis viimati Pärnu vastu ilma põhidiagonaalita ja vahetusmehi ka kaasas polnud, aga said geimi kätte. Püüame välja uurida, mis põhjused seal taga olid ja eks laupäeval ole ka näha, kuidas nad Audentesega mängivad. Paneme pühapäeval täiest jõust minema ja vaatame, kuidas oskusi jagub. Vastaste sidemängija Edvins Skruders on heal tasemel ja meie peame oma servi tööle saama, et mäng jooksma saada," lisas Keel.

Laupäeval, 15. novembril kell 18.00 võõrustab Audentes Robežsardze/RSU-d. Liigatabelis on Eesti klubil kirjas kolm punkti, millega ollakse kaheksandal kohal, RSU asub üheksa punktiga viiendal tabelireal.

Audentese meeskonna peatreener Lauris Iecelnieks ootab Läti klubi vastu kartmatut ja kannatlikku tegutsemist. "Ootan, et poisid jätkaksid hea emotsiooniga ja ei vaataks kellelegi alt üles. Harjume jätkuvalt selle liiga tasemega ja kohati saame päris hästi hakkama, aga peame olema ka kannatlikud," sõnas peatreener. "Vigastatud mängijad on tagasi ja ka füüsiliselt on meeskond heas konditsioonis. Oleme valmis, et veel punkte teenida ja geime võita."

Toimetaja: Henrik Laever

