X!

Kytölä jätkab Eesti saalijalgpallikoondise peatreenerina 2028. aastani

Jalgpall
Mikko Kytölä
Mikko Kytölä Autor/allikas: Katariina Peetson
Jalgpall

Eesti Jalgpalli Liit pikendas meeste saalijalgpallikoondise peatreeneri Mikko Kytölä lepingut 2028. aasta aprilli lõpuni.

2023. aasta lõpus koondise peatreenerina alustanud Kytölä juhendamisel on Eesti pidanud 27 ametlikku kohtumist, millest seitse on võidetud ja kuus mängitud viiki. Märkimisväärseima tulemuse saavutas koondis tänavu kevadel MM-valikturniiri eelringis, kui Jõhvi spordikeskuses peetud kohtumistes alistati Kreeka ning viigistati Iisraeli ja Norraga, kindlustades sellega koha põhiringis. Sügisel ootavad Eestit ees valiksarja kohtumised Ukraina ja Slovakkiaga.

Kytölä sõnul on tal hea meel, et alustatud töö saab jätkuda. "Kevadel täitsime ühe olulise eesmärgi, kui jõudsime MM-valikturniiri põhiringi, kuid tunnen, et see on alles algus. Soovin veeta Eestis veelgi rohkem aega, et olla mängijatele, treeneritele ja klubidele lähemal ning teha nendega veel tihedamat koostööd. Usun, et meil on hea potentsiaal ning üheskoos suudame Eesti saalijalgpalli järgmisele tasemele viia," ütles Kytölä.

EJLi peasekretär Mihkel Uibolehe sõnul oli lepingu pikendamine loogiline samm. "Mikko on teinud peatreenerina head tööd ning loonud tugeva aluse saalijalgpalli edasiseks arenguks. Lisaks meeste koondise juhendamisele on tema roll aidata kaasa ka treenerite harimisele, klubidega koostöö arendamisele ning naiste saalijalgpallikoondise käivitamisele. Meil on hea meel, et saame ühiselt seatud eesmärkide nimel jätkata," sõnas Uiboleht.

41-aastane Kytölä esindas mängijana 11 hooajal Soome tippklubi Kampuksen Dynamo (KaDy) meeskonda, kelle ridades võitis ta viis Soome meistritiitlit. Soome saalikoondist on Kytölä esindanud 114 kohtumises, kus ta sai kirja 41 väravat. Muuhulgas on Kytölä pärjatud mitmel hooajal Soome parima saalijalgpalluri tiitliga.

Treeneritööga alustas Kytölä 2008. aastal koduklubi KaDy juures, kus ta on juhendanud nii noortevõistkondi kui ka naiskonda ja meeskonda. Möödunud hooajal töötas Kytölä Soome klubi Peto Unitedi esindusmeeskonna treenerina, aidates tiimi Esiliigasse, ning juhendas klubi U13 tüdrukute võistkonda.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:43

Kytölä jätkab Eesti saalijalgpallikoondise peatreenerina 2028. aastani

14:15

TÄNA OTSE | Kas Kongo DV suudab hoogu koguvat Inglismaad üllatada?

13:38

MM-il langenud Ecuadori peatreenerist sai järjekordne ametist lahkuja

12:59

Mehhiko MM-i pidustustel hukkus kolm inimest

12:29

Elevandiluuranniku peatreener: võib-olla jäi meil puudu küpsusest

11:45

2024. aasta EM-i korruptsiooniuurimise käigus otsiti läbi Saksamaa jalgpalliliidu peakontor

09:57

Koeman lahkub pärast Hollandi MM-i ebaõnnestumist peatreeneri kohalt

09:24

MM-il näidati taas punast kaarti uue suu katmise reegli rikkumise eest

08:32

Võõrustaja Mehhiko pääses tunni võrra edasi lükatud mängus 16 hulka Uuendatud

08:15

Premier League'i naasnud Coventry pikendas Lampardiga lepingut

sport.err.ee uudised

16:27

Tallinna lauluväljakul kogunesid regiooni parimad supermotosõitjad

15:43

Kytölä jätkab Eesti saalijalgpallikoondise peatreenerina 2028. aastani

15:26

Osaka alistas Gasanova ja jõudis Wimbledoni kolmandasse ringi

14:54

Pogacar läheb jahtima rekordilist viiendat Tour de France'i tiitlit

14:15

TÄNA OTSE | Kas Kongo DV suudab hoogu koguvat Inglismaad üllatada?

14:11

Ingebrigtseni osalemine EM-il on lahtine

13:38

MM-il langenud Ecuadori peatreenerist sai järjekordne ametist lahkuja

12:59

Mehhiko MM-i pidustustel hukkus kolm inimest

12:29

Elevandiluuranniku peatreener: võib-olla jäi meil puudu küpsusest

11:45

2024. aasta EM-i korruptsiooniuurimise käigus otsiti läbi Saksamaa jalgpalliliidu peakontor

11:07

Berrettini lõpetas Wawrinka Wimbledoni karjääri maratonmängus

10:29

Williamsi naasmine Wimbledoni üksikmängu lõppes avaringis kaotusega

09:57

Koeman lahkub pärast Hollandi MM-i ebaõnnestumist peatreeneri kohalt

09:24

MM-il näidati taas punast kaarti uue suu katmise reegli rikkumise eest

08:46

Wise ja Kalev avaldasid Eesti lipuvärvides deebetkaardi

08:32

Võõrustaja Mehhiko pääses tunni võrra edasi lükatud mängus 16 hulka Uuendatud

08:15

Premier League'i naasnud Coventry pikendas Lampardiga lepingut

08:01

Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika Uuendatud

30.06

Toronto tõi 2019. aasta finaalseeria kangelase tiimi tagasi

30.06

Bigbank/Kalev lisas koosseisu mullu Coolbetis mänginud ääre

loetumad

30.06

Haalandi värav viis Norra 16 hulka Uuendatud

08:01

Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika Uuendatud

08:32

Võõrustaja Mehhiko pääses tunni võrra edasi lükatud mängus 16 hulka Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

30.06

Saksamaa kaotas penaltiseerias Paraguayle ja langes taas varakult välja Uuendatud

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

09:24

MM-il näidati taas punast kaarti uue suu katmise reegli rikkumise eest

30.06

LeBron jätkab karjääri, aga mitte Lakersis

30.06

Saksamaa peatreener: me ei kuulu enam tippkoondiste hulka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo