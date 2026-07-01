Kytölä jätkab Eesti saalijalgpallikoondise peatreenerina 2028. aastani

2023. aasta lõpus koondise peatreenerina alustanud Kytölä juhendamisel on Eesti pidanud 27 ametlikku kohtumist, millest seitse on võidetud ja kuus mängitud viiki. Märkimisväärseima tulemuse saavutas koondis tänavu kevadel MM-valikturniiri eelringis, kui Jõhvi spordikeskuses peetud kohtumistes alistati Kreeka ning viigistati Iisraeli ja Norraga, kindlustades sellega koha põhiringis. Sügisel ootavad Eestit ees valiksarja kohtumised Ukraina ja Slovakkiaga.

Kytölä sõnul on tal hea meel, et alustatud töö saab jätkuda. "Kevadel täitsime ühe olulise eesmärgi, kui jõudsime MM-valikturniiri põhiringi, kuid tunnen, et see on alles algus. Soovin veeta Eestis veelgi rohkem aega, et olla mängijatele, treeneritele ja klubidele lähemal ning teha nendega veel tihedamat koostööd. Usun, et meil on hea potentsiaal ning üheskoos suudame Eesti saalijalgpalli järgmisele tasemele viia," ütles Kytölä.

EJLi peasekretär Mihkel Uibolehe sõnul oli lepingu pikendamine loogiline samm. "Mikko on teinud peatreenerina head tööd ning loonud tugeva aluse saalijalgpalli edasiseks arenguks. Lisaks meeste koondise juhendamisele on tema roll aidata kaasa ka treenerite harimisele, klubidega koostöö arendamisele ning naiste saalijalgpallikoondise käivitamisele. Meil on hea meel, et saame ühiselt seatud eesmärkide nimel jätkata," sõnas Uiboleht.

41-aastane Kytölä esindas mängijana 11 hooajal Soome tippklubi Kampuksen Dynamo (KaDy) meeskonda, kelle ridades võitis ta viis Soome meistritiitlit. Soome saalikoondist on Kytölä esindanud 114 kohtumises, kus ta sai kirja 41 väravat. Muuhulgas on Kytölä pärjatud mitmel hooajal Soome parima saalijalgpalluri tiitliga.

Treeneritööga alustas Kytölä 2008. aastal koduklubi KaDy juures, kus ta on juhendanud nii noortevõistkondi kui ka naiskonda ja meeskonda. Möödunud hooajal töötas Kytölä Soome klubi Peto Unitedi esindusmeeskonna treenerina, aidates tiimi Esiliigasse, ning juhendas klubi U13 tüdrukute võistkonda.