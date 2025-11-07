X!

Ratsaliit lubab venelased tagasi, Põhja- ja Baltimaad protestivad

Rahvusvaheline ratsaspordiliit (FEI) lubab Venemaa ja Valgevene sportlased alates järgmisest aastast oma egiidi all toimuvatele võistlustele neutraalse lipu all tagasi.

Vastava otsuse langetas teisipäeval Hongkongis kogunenud juhatuse koosolek. Lisaks sportlaste tagasilubamisele saab alates 2026. aastast Valgevene pinnal taas korraldada FEI egiidi all toimuvaid üritusi.

Otsuse vastu olid Põhjamaad ja Balti riigid, kes esitasid alaliidule seepeale ühise protestinoodi, mille alla kirjutasid Eesti kõrval ka Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Taani ja Soome.

Allakirjutanud tõid välja, et alates 2022. aastast, kui Venemaa ja Valgevene sportlased pärast sõjalist sissetungi Ukrainasse rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldati, pole olukord muutunud.

"Me ei saa toetada FEI juhatuse otsust lubada Venemaa ja Valgevene sportlased, hobused ja ametnikud neutraalse lipu all tagasi," kirjutati avalduses.

"Praegu pole õige aeg nende naasmist arutada. Venemaa ja Valgevene sportlaste, hobuste ja ametnike neutraalsust ei saa efektiivselt defineerida, kontrollida ega jälgida."

Sportlikus plaanis ei ole Venemaa ega Valgevene ratsutamises suured tegijad. Pärast Nõukogude Liidu perioodi pole kumbki riik olümpiamedalini jõudnud.

Toimetaja: Siim Boikov

