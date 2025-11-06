Asi visked ei tabanud ja Braine kaotas eurosarjas

Algviisikusse kuulunud Asi viibis platsil 16 minutit, kuid skoori ei teinud (kahesed 0/2, kolmesed 0/2)), võttis ühe lauapalli, kaotas kaks korda palli ja tegi ühe vea. Naiskonna resultatiivseim oli 20 punktiga Alicia Courthiau, võitjatele tõid 15 silma Sara Madera ja Laura Meldere.

Enne viimast vooru on A-grupis Campobassol neli võitu, Brno Zabiny ja Braine jätkavad kolme võiduga ning alagrupi viimasel Trešnjevkal võite pole.

32 hulka pääsevad kindlasti grupi kaks paremat ja Brainel seisab ees veel kodumäng Horvaatia klubi Trešnjevkaga.

Belgia klubi aitab ka asjaolu, et Brno vastu suudeti mõlemad omavahelised kohtumised võita, aga kui Asi naiskond peaks jääma ka kolmandaks, siis tosina grupi peale jõuab edasi ka neli paremat kolmanda koha tiimi.