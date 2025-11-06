X!

Asi visked ei tabanud ja Braine kaotas eurosarjas

Korvpall
Anna-Gret Asi (number 2) ja Braine Castors
Anna-Gret Asi (number 2) ja Braine Castors Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallur Anna-Gret Asi klubi Braine Castors kaotas Eurocupi sarja alagrupiturniiri eelviimases voorus võõrsil Itaalia naiskonnale Campobasso Magnolia 59:86 (13:24, 18:26, 17:25, 11:11).

Algviisikusse kuulunud Asi viibis platsil 16 minutit, kuid skoori ei teinud (kahesed 0/2, kolmesed 0/2)), võttis ühe lauapalli, kaotas kaks korda palli ja tegi ühe vea. Naiskonna resultatiivseim oli 20 punktiga Alicia Courthiau, võitjatele tõid 15 silma Sara Madera ja Laura Meldere.

Enne viimast vooru on A-grupis Campobassol neli võitu, Brno Zabiny ja Braine jätkavad kolme võiduga ning alagrupi viimasel Trešnjevkal võite pole.

32 hulka pääsevad kindlasti grupi kaks paremat ja Brainel seisab ees veel kodumäng Horvaatia klubi Trešnjevkaga.

Belgia klubi aitab ka asjaolu, et Brno vastu suudeti mõlemad omavahelised kohtumised võita, aga kui Asi naiskond peaks jääma ka kolmandaks, siis tosina grupi peale jõuab edasi ka neli paremat kolmanda koha tiimi.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

19:13

Asi visked ei tabanud ja Braine kaotas eurosarjas

16:30

Jõesaare klubi jätkas eurosarjas võidukalt, eestlaselt korralik panus

11:46

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

08:36

Eestlaste duellis jäi peale Drelli klubi, Legia sai samuti võidulisa

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

05.11

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

04.11

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

videod

sport.err.ee uudised

20:39

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika

19:43

WTA finaalturniiril said paika poolfinaalide paarid

19:13

Asi visked ei tabanud ja Braine kaotas eurosarjas

19:04

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

19:03

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng! Uuendatud

18:38

Johannes Seemani ja tema paarilise võiduseeria katkes

18:14

Äsja tähtsa tähiseni jõudnud NFL-i mängija suri vaid 24-aastaselt

17:32

Eesti automudelistid teenisid Californias kolm MM-tiitlit

17:10

Kristjan Tamm pääses paarismängus Challengeri poolfinaali

16:30

Jõesaare klubi jätkas eurosarjas võidukalt, eestlaselt korralik panus

16:06

EOK alustab alustab multifunktsionaalse halli projekti ettevalmistusfaasi

15:48

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

15:18

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

13:37

Eesti judoka võitis veteranide MM-il pronksmedali

12:56

Eesti võidusõitja-insener plaanib osaleda Ameerika sportautode sarjas

loetumad

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

15:48

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

00:05

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

11:46

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

15:18

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo