Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

Korvpall
Los Angeles Lakersi tagamängija Nick Smith Jr
Los Angeles Lakersi tagamängija Nick Smith Jr Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA teenis esmaspäeval neljanda järjestikuse võidu Los Angeles Lakers, kes alistas võõrsil 123:115 Portland Trail Blazersi.

Ilma LeBron Jamesi, Luka Doncici ja Austin Reavesita mänginud Lakers (6-2) toetus kolmapäeval kolmele mehele, kui Deandre Ayton viskas 29, Rui Hachimura 28 ja Nick Smith 25 punkti. Ayton lisas ka kümme lauapalli ning Lakers on hooaja alguses võitnud kõik neli senist võõrsilmängu.

Russell Westbrook tegi teise järjestikuse kaksikduubli, kui sai oma endise koduklubi Denver Nuggetsi (4-2) vastu Sacramento Kingsi (2-5) särgis kirja 26 punkti ja 12 lauapalli. Võiduks sellest siiski ei piisanud: Nikola Jokic viskas 34 punkti, jagas 14 korvisöötu ja tegi ning vaheltlõiget ning Denver võttis 130:124 võidu.

Giannis Antetokounmpo arvele jäi 33 punkti, 13 lauapalli ja viis resultatiivset söötu ning Milwaukee Bucks (5-2) sai 117:115 jagu Indiana Pacersist (1-6). Sel hooajal Jayson Tatumi vigastuse ja seejärel tehtud vahetustehingute tõttu varasematest sootuks erinevas rollis Boston Celtics (3-5) jäi 103:105 alla Utah Jazzile (3-4).

Suvise draft'i avavalik Cooper Flagg viskas 12 punkti ja võttis viis lauapalli, aga Dallas Mavericks (2-5) kaotas 102:110 Houston Rocketsile (4-2). Houstoni kasuks tõid Amen Thompson 27 ja Alperen Sengün 26 punkti, P.J. Washington sai Dallase särgis kirja 29 punkti ja 12 lauapalli.

Toimetaja: Anders Nõmm

