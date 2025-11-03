Doncic kostitas Heati kolmikduubliga, Wembanyamal oli kehv päev

Lakers (5-2) alustas kohtumist 12:2 spurdiga ja hoidis eduseisu lõpusireenini. Doncic tabas viskeid tavapärasest kehvema täpsusega, kuid kogus siiski võitjate parimana 29 punkti, lisaks jäi sloveeni arvele 11 lauapalli, 10 korvisöötu ja kolm vaheltlõiget. Heati (3-3) edukaimaks osutus 31 punkti toonud Jaime Jacquez Jr.

Hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud San Antonio Spurs pidi vastu võtma esimese kaotuse, jäädes võõrsil 118:130 (24:31, 28:39, 26:32, 40:28) alla Phoenix Sunile (3-4). Suurepärases hoos oli Devin Booker, kes sai võitjate poolel kirja 28 punkti ja 13 tulemuslikku söötu.

Spursi resultatiivseim oli Stephon Castle 26 punktiga. Meeskonna tähtmängija Victor Wembanyama jäi ootamatult tagasihoidlikuks, kui kogus üheksa punkti ja üheksa lauapalli ning sooritas kuus pallikaotust.

Esimese kaotuse sai ka Chicago Bulls (5-1), kes oli sunnitud võõras saalis tunnistama New York Knicksi (3-3) 128:116 (34:24, 34:36, 37:29, 23:27) paremust. Jalen Brunson tõi võõrustaja kasuks 31 punkti ning Karl-Anthony Towns toetas teda 20 punkti ja 15 lauapalliga. Bullsi särgis tegi silmapaistva esituse Josh Giddey, kelle arvele jäi 23 punkti, 12 lauapalli ja 12 resultatiivset söötu.

Teised tulemused:

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 105:129

Charlotte Hornets - Utah Jazz 126:103

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 117:109

Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 117:104

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 137:106