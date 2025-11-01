Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

Doncic jäi eelmisest kolmest Lakersi mängust väikeste vigastuste – sõrmenihestuse ja jalapõrutuse – tõttu eemale, aga naasis nüüd algkoosseisu ja panustas võitu 44 punkti, võttis 12 lauapalli ja andis kuus tulemuslikku söötu.

Doncic on seega hooaega alustanud kolme järjestikuse enam kui 40-punktilise mänguga: hooaja avamängus viskas ta 43 punkti ja teises 49. Seejärel jäi kolm mängu vahele ning nüüd naastes jälle üle 40 punkti.

Endiselt on Lakersil vigastusega väljas LeBron James. Lisaks Doncicile jõudsid kahekohalise punktisummani kolm Lakersi mängijat. Austin Reaves tõi 21, Jake LaRavia 13 ja Marcus Smart 12 punkti.

Memphise ridades viskasid nii Jock Landale kui Jaylen Wells 16 punkti, Jare Jackson Jr lisas 15 punkti.

Tulemused:

LA Clippers – New Orleans 126:124

Phoenix – Utah 118:96

Portland – Denver 109:107

Memphis – LA Lakers 112:117

Chicago – New York 135:125

Cleveland – Toronto 101:112

Indiana – Atlanta 108:128

Philadelphia – Boston 108:109