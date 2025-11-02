X!

Vigastuskriisis Pacers sai esimese võidu kirja

Korvpall
Korvpalliliigas NBA avas eelmise hooaja finalist Indiana Pacers võiduarve, kui kodusaalis alistati Golden State Warriors 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21).

Suvises finaalseerias Oklahoma City Thunderi seitsme mänguni viinud Pacersit on sel hooajal räsinud tõsine vigastuslaine. Meeskonna tähtmängija Tyrese Haliburton rebestas juba finaalseeria ajal kannakõõluse ning uue hooaja esimeste mängude jooksul on laatsaretti saadetud ka Obi Toppin, Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin ja T.J. McConnell.

Läinudöises duellis Warriorsiga oli Pacers enamus kohtumisest tagaajaja rollis, kuid viimasel veerandajal sattus hoogu Quenton Jackson, kelle vedamisel lõpetas Pacers kohtumise 21:5 spurdiga, teenides lõpuks viiepunktilise võidu.

Viimasel veerandajal tosin punkti visanud Jacksoni arvele jäi 25 punkti ja 10 korvisöötu. Aaron Nesmith tõi üleplatsimehena 31 silma ja Pascal Siakam lisas omalt poolt 27 punkti.

Stephen Curry tabas 16 kolmepunktiviskest vaid neli, aga kogus siiski Warriorsi parimana 24 punkti. Jimmy Butler panustas 20 punkti.

Pacers sai viie kaotuse kõrvale esimese võidu, Warriorsil on kirjas neli võitu ja kolm kaotust.

Teised tulemused:

Detroit Pistons - Dallas Mavericks 122:110
Boston Celtics - Houston Rockets 101:128
Washington Wizards - Orlando Magic 94:125
Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves 105:122
Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 133:135

Toimetaja: Henrik Laever

Vigastuskriisis Pacers sai esimese võidu kirja

