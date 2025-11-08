X!

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

USA üliõpilasliigas NCAA tegi Eesti korvpallur Henri Veesaar taas hea mängu, kui aitas North Carolina 87:74 võiduni 19. asetusega Kansase üle.

Avapoolajal ka kümne punktiga juhtinud Kansas teenis North Carolina pallikaotustest 17 punkti, Veesaar patustas ise neljal korral. Teisel poolajal haaras kodumeeskond aga kindlalt ohjad, võitis selle 58:37 ja kogu mängu 13 punktiga.

Teise poolaja alguses kolme järjestikuse pealtpanekuga säranud Veesaar tabas 12 viskest 8 (kaugvisked 2/5, vabavisked 2/2) ning lisas neli lauapalli ja ühe viskeblokeeringu. Teisel poolajal enam pallikaotusi ei lisandunud. North Carolina resultatiivseim oli Caleb Wilson 24 punkti, seitsme lauapalli ning nelja vaheltlõike ja korvisööduga, ühe tema alley-oop'i surus Veesaar efektselt seljaga korvi poole olles pealt.

Hooaega on kahe võiduga alustanud ka Kerr Kriisa, kelle koduülikool Cincinnati sai reedel kodusaalis 74:64 võidu Georgia State'i üle. Kriisa viibis väljakul 30 minutit ja kogus selle ajaga kaheksa punkti, kuigi tema kümnest viskest tabasid vaid kaks. Lisaks jäi eestlasest tagamängija arvele kolm lauapalli ja resultatiivset söötu.

Toimetaja: Anders Nõmm

