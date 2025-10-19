Kerr Kriisa lõpetas pika võistluspausi hea esitusega

Michigani peetakse algava hooaja eel võimalikuks tiitlisoosikuks, näiteks on meeskond AP hooajaeelses edetabelis kõrgel seitsmendal kohal. Cincinnati mängijad tabasid oma esimeses kontrollmängus viskeid 55-protsendiliselt ning teenisid 100:98 võidu.

Kuus Cincinnati mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani, 15 punkti jäi nii Shon Abaevi, Moustapha Thiami kui viimati eelmise aasta detsembris väljakul käinud ja siis põlvetrauma saanud Kerr Kriisa arvele. 24 minutit platsil veetnud eestlane tabas üheksast kaugviskest neli.

"Need [kontrollmängud] on tööriistad, et meeskonda arendada. Istume siin jaanuaris uuesti - kui võidame selle mängu 150 punktiga, ei huvita see jaanuaris kedagi; kui kaotame selle mängu 150 punktiga, ei huvita see jaanuaris kedagi. On tore, et fännid näevad meie tiimi esimest korda, aga meie jaoks on see lihtsalt tööriist," kommenteeris Cincinnati peatreener Wes Miller.

Cincinnati tegi kahe hooaja vahel korraliku uuenduskuuri; eelmisest hooajast jäi tiimi kolm mängijat ning sisse toodi 12 uut nägu. Viimast ülikoolihooaega alustav Kriisa tuleb taas väljakule 24. oktoobril, kui mängitakse teise tugeva ülikooli, Arkansas' vastu. NCAA hooaeg algab meeskonna jaoks 8. novembril, kui vastaseks on Georgia osariigi ülikool.