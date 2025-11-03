X!

Barrus ja Bigbank pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

Võrkpall
Võru Barrus
Võru Barrus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Pühapäeval selgusid Aadu Luukase karikavõistluste esimesed poolfinalistid, kelleks on Tartu Bigbank ja Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Võru Barrus alistas veerandfinaali kordusmängus esiliigaklubi EstNor/Kiili 3:0 (25:19, 25:18, 25:17) nagu ka laupäevases kohtumises pääses seega kindlalt järgmisse vooru, kus kohtutakse Tartu Bigbankiga.  Kiili meeskond jätkab mängimist väikesele karikale, vahendab Volley.ee.

Kordusmängus tõi Barruse ridades 15 punkti (+7) Kyle Wilson, 11 silma (+7) lisas Karl Jakobson ja üheksa (+8) Tarvo Täht. Võru meeskonna vastuvõtt oli 52% ja rünnakuid lahendati 49-protsendiliselt, blokiga teeniti neli punkti ja servil löödi kuus ässa (eksiti 16 pallingul).

EstNor/Kiili edukaim oli 10 punktiga (+2) Meris Pärna, viis punkti lisasid nii Karl Kerdo Ojamaa (+4) kui Richard Orutar (+2). Kiili vastuvõtt oli 31% ja rünnak 33%, blokist saadi kaks ja servilt ühe punkt (üheksa viga).

Tartu Bigbank jäi küll 0:2 kaotusseisu, ent sai teises veerandfinaalmängus lõpuks 3:2 (24:26, 29:31, 25:16, 25:14, 15:13) jagu esiliigameeskonnast Tallinna Ülikoolist, viimane jätkab samuti väikese karika mängudega. Avamängu oli Bigbank võitnud 3:0.

Tartule tõi Stefan Kaibald 24 punkti (+16), Rico Wardlow lisas 13 punkti (+7) ja Jack Williams 11 punkti (+9). Tartlaste vastuvõtt oli 50% nagu ka rünnak, blokk saadi vastasele ette kaheksal korral ning servijoone tagant teeniti 10 punkti (kuus ässa lõi Kaibald) ja eksiti 20 pallingul.

Tallinna Ülikooli ridades kogus Karl Maidle 18 punkti (+2), 14 silma (+4) panustas Sten Vahtras ja 12 (+9) Deivid Armulik. Vastuvõtt oli 48% ja rünnak 42%, blokiga saadi kolm ja serviga kuus punkti (23 viga).

Kahes paaris on veel korduskohtumine pidamata. Selver X TalTech alistas avamängus Eesti Maaülikool/Embachi ning Pärnu Võrkpalliklubi oli esimeses vastasseisus üle Audentes/Solarstone'ist.

Toimetaja: Henrik Laever

