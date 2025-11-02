Rae Spordikool läheb euromängule võidu pealt

Audentese spordihallis 50 pealtvaatja ees peetud mängus jagasid punkte Audentese Spordigümnaasium ja Rae Spordikool/VIASTON, kes enne pühapäeva paiknesid turniiritabelis vastavalt seitsmendal ja kolmandal kohal. Külalised olid liikumas kindla 3:0 võidu suunas, omades kolmandas geimis 24:19 eduseisus viit ja seejärel veel üht matšpalli, kuid ühtegi neist realiseerida ei suudetud, vahendab Volley.ee.

Võõrustajate imelises tagasitulekus oli tähtis roll Kertu Stammil, kes lõi selg vastu seina olukorras kaks ässa. Üllatust siiski ei sündinud, kui neljandas geimis oli Rae esindus parem 25:23 ja kogu kohtumise kokkuvõttes seega 3:1 (25:18, 25:9, 25:27, 25:23) tulemusega.

Kahes esimeses geimis vedas Rae naiskonna mänguvankrit põhikoosseis, alates kolmandast geimist saatis peatreener Raigo Tatrik platsile vahetusmängijad – kokku käisid väljakul 14 erinevat mängijat, kellest punktiarve avasid 11.

Kristel Allorg panustas kahe geimiga võitu 11 ja vahetusest sekkunud Anna Gontsarova üheksa punkti. Ragne Rahuoja ja Liis Kiviloo lisasid mõlemad kaheksa punkti. Freia Liisa Palk kogus koduvõistkonna poolel 14, Karmen Tugedam 11 ja Kertu Stamm samuti 11 punkti.

Võitjad kogusid blokis kaheksa punkti ja lahendasid punktiks 37 protsenti rünnakutest. Kaotajate rünnakuefektiivsus oli 26 protsenti ja blokis saavutati seitse punkti. Serviässasid lõid mõlemad naiskonnad kümme.

Nelja mängu järel täisedu 12 punktiga jätkav Rae Spordikool/VIASTON tõusis turniiritabelis teiseks, möödudes samuti maksimaalse 12 punktiga alustanud Tartu Ülikool/Bigbankist. Juba teisipäeval alustab Rae naiskond eurosarja, kohtudes Challenge Cupil Põhja-Makedoonia võistkonna Skopje Rabotnickiga