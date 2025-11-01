X!

Pärnu alistas Šiauliai ja kerkis liidriks, Audentes avas võiduarve

Võrkpall
Pärnu VK
Pärnu VK Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Võrkpall

Laupäeval vahetus Elme Messer meeste võrkpalli Balti liigas liider, kui kohtusid tabeli tipus olevad Šiauliali Elga-Grafaite S-Sportas ning Pärnu Võrkpalliklubi.

Kindla 3:0 (25:13, 25:19, 25:17) võiduga väljus vastasseisust Pärnu meeskond, kerkides ühtlasi tabeliliidriks 13 punktiga. Leedu klubi langes teiseks, neil on 10 punkti, kirjutab volley.ee.

Alejandro Daniel Pita panustas võitu 14 (+8) ja Tristan Täht 13 punktiga (+8), Markus Uuskari lias 11 (+9) ning Toms Švans 8 punkti (+7). Pärnu vastuvõtt oli 37% ja rünnak 54%, blokk saadi leedukatele ette 4 korral, servil löödi 10 ässa ning eksiti 12 pallingul.

Šiauliai parimana tõi Erikas Makaras 8 punkti (-3). Leedu klubi vastuvõtt oli 51% ja rünnak 33%, blokk saadi Pärnule ette 5 korral ning servilt saadi 3 punkti (eksiti 12 servil).

Lisaks kohtusid kaks võiduta meeskonda, kui Audentes/Solarstone võõrustas Jekabpilsi Lušit. Ka selle mängu tulemus oli 3:0 (25:16, 25:17, 25:15) ja võiduarve avas Lauris Iecelnieksi juhendatav Audentese meeskond. Tabelis on Audentes nüüd kahe punktiga kaheksas ja Jekabpils samuti kahega üheksas.

Audentese resultatiivseim oli 17 punktiga (+12) Kaspar Timusk, 12 punkti (+12) lisas 4 serviässa löönud Joonah Marten Üprus ja 10 (+4) Mati Juus. Solarstone´i vastuvõtt oli 33% ja rünnakuid lahendati 50-protsendiliselt, blokiga teeniti 10 ja serviga 8 punkti (11 viga).

Jekabpilsi parimana kogus Leo Štolcs 11 punkti (-3). Läti klubi vastuvõtt oli 34% ja rünnak 31%, blokist saadi 4 ja servilt 3 punkti (eksiti 10 pallingul).

Pühapäeval, 2. novembril kell 17 võõrustab Jekabpilsi meeskonda Selver x TalTech.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

20:22

Pärnu alistas Šiauliai ja kerkis liidriks, Audentes avas võiduarve

31.10

Võrkpalli Balti liigas toimub nädalavahetusel tippude lahing

31.10

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

30.10

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

30.10

Pärnu alustas Aadu Luukase karikavõistlusi kindla võiduga

29.10

Selver alistas Balti liigas Võru ja möödus neist ka tabelis

29.10

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

29.10

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

29.10

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

28.10

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

27.10

Rae naiskond loodab eurosarjas kodupubliku toele: tahame siin hästi mängida

27.10

Tammearu ja Tammemaa avasid hooaja Jaapanis võiduga

27.10

TalTech ja Võru võtsid naiste meistriliigas esimesed punktid

26.10

Tartu alistas Balti liiga liidri, Pärnu võitis Selverit

25.10

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

videod

sport.err.ee uudised

22:47

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

22:16

ETV spordisaade, 1. november

21:57

Mikomägi maailmarekordist: poleks arvanud, et suudan seda juba sel aastal!

21:37

Sinner ei jätnud Zverevile võimalustki, finaalis on laual pilet Torinosse

21:15

Kalev/Cramo kaotas Keilale avaveerandi, aga võitis mängu 47 punktiga

20:22

Pärnu alistas Šiauliai ja kerkis liidriks, Audentes avas võiduarve

19:42

WTA finaalturniir algas Swiateki kindla võiduga

19:17

Mets ja vabalanguses St. Pauli kaotasid ka tabeli viimasele

19:00

Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

18:22

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

17:48

Malaisias esikoha teeninud Alamaa tagas pääsme Ironmani MM-ile

17:29

Lajal kaotas tasavägise mängu järel endisele maailma 21. reketile

17:16

Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

16:32

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

15:50

Seeman teenis karjääri neljanda turniirivõidu

loetumad

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

31.10

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

11:43

Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

31.10

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

16:32

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo