Pärnu alistas Šiauliai ja kerkis liidriks, Audentes avas võiduarve

Laupäeval vahetus Elme Messer meeste võrkpalli Balti liigas liider, kui kohtusid tabeli tipus olevad Šiauliali Elga-Grafaite S-Sportas ning Pärnu Võrkpalliklubi.

Kindla 3:0 (25:13, 25:19, 25:17) võiduga väljus vastasseisust Pärnu meeskond, kerkides ühtlasi tabeliliidriks 13 punktiga. Leedu klubi langes teiseks, neil on 10 punkti, kirjutab volley.ee.

Alejandro Daniel Pita panustas võitu 14 (+8) ja Tristan Täht 13 punktiga (+8), Markus Uuskari lias 11 (+9) ning Toms Švans 8 punkti (+7). Pärnu vastuvõtt oli 37% ja rünnak 54%, blokk saadi leedukatele ette 4 korral, servil löödi 10 ässa ning eksiti 12 pallingul.

Šiauliai parimana tõi Erikas Makaras 8 punkti (-3). Leedu klubi vastuvõtt oli 51% ja rünnak 33%, blokk saadi Pärnule ette 5 korral ning servilt saadi 3 punkti (eksiti 12 servil).

Lisaks kohtusid kaks võiduta meeskonda, kui Audentes/Solarstone võõrustas Jekabpilsi Lušit. Ka selle mängu tulemus oli 3:0 (25:16, 25:17, 25:15) ja võiduarve avas Lauris Iecelnieksi juhendatav Audentese meeskond. Tabelis on Audentes nüüd kahe punktiga kaheksas ja Jekabpils samuti kahega üheksas.

Audentese resultatiivseim oli 17 punktiga (+12) Kaspar Timusk, 12 punkti (+12) lisas 4 serviässa löönud Joonah Marten Üprus ja 10 (+4) Mati Juus. Solarstone´i vastuvõtt oli 33% ja rünnakuid lahendati 50-protsendiliselt, blokiga teeniti 10 ja serviga 8 punkti (11 viga).

Jekabpilsi parimana kogus Leo Štolcs 11 punkti (-3). Läti klubi vastuvõtt oli 34% ja rünnak 31%, blokist saadi 4 ja servilt 3 punkti (eksiti 10 pallingul).

Pühapäeval, 2. novembril kell 17 võõrustab Jekabpilsi meeskonda Selver x TalTech.