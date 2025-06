Venemaa kelgutajad ei pääse Milanosse ka neutraalse lipuga

Tamperes toimunud alaliidu kongressil langetati selles osas kaks otsust: kõigepealt pandi häältega 24:7 paika, et jätkatakse senist poliitikat, mille alusel ei saa Venemaa sportlased osaleda FIL-i egiidi all toimuvatel võistlustel; seejärel otsustati häältega 24:8, et kehtestata ka neutraalse lipu all osalemise programmi.

"Selle tulemusena ei lubata Venemaa sportlastel ja nende taustajõududel osaleda 2026. aasta taliolümpiamängudel," teatas FIL avalduses. Organisatsiooni lätlasest juht Einars Fogelis täiendas, et sellega on kongress oma seisukohta selgelt väljendanud.

"See tulemus peegeldab meie kollektiivset vastutust ausa ja ohutu võistluse nimel. Austame täielikult on kogukonna vaadete mitmekesisust, eriti meie sportlaste oma," lisas ta.

Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas mais, et 2026. aasta Milano Cortina talimängudel ei saa osaleda erinevad Venemaa võistkonnad. Küll aga on alaliitudel lubatud teha erandeid individuaalsportlastele, aga seda neutraalse lipu all ja teatud lisatingimustel.

NSV Liit, Venemaa ja Venemaa olümpiakomitee võistkond kokku on võitnud olümpiamängudelt kümme kelgutamismedalit, neist ühe kuldse. Enam kui pooled kelgutamise olümpiakullad on läinud erinevatele Saksamaa koondistele.

Venemaa ja viimase liitlase Valgevene sportlased on rahvusvaheliselt areenilt suures osas eemaldatud pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.