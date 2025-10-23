Venemaa sportlased ikkagi ei osale taliparalümpial

Kuigi rahvusvaheline paralümpiakomitee IPC lubas septembri lõpus Venemaa ja Valgevene parasportlased oma sümboolikaga Milano Cortina taliparalümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustele, tunnistati nüüd, et paralümpial agressorriikide sportlasi siiski ei näe.

Septembri lõpus Lõuna-Koreas toimunud IPC peaassambleel taastati Venemaa ja Valgevene paralümpiakomiteede liikmeõigused ning teoorias lubati mõlema riigi esindused oma lipu ja sümboolikaga osalema järgmise aasta Milano Cortina taliparalümpiamängudele.

Neli rahvusvahelist alaliitu, mis organiseerivad taliparamängude kavas olevat kuut spordiala, on aga IPC-le mõista andnud, et ükski agressorriikide sportlane siiski Milano Cortina mängudele ei pääse.

Nii rahvusvaheline suusaliit FIS, laskesuusaliit IBU kui kurlinguliit World Curling ei ole Venemaa ega Valgevene sportlasi tagasi võistlema lubanud, seega puuduvad nende alade sportlastel osalemiseks vajalikud reitingupunktid.

Venemaa ja Valgevene parahokikoondised on rahvusvahelisele areenile tagasi lubatud, aga Milano Cortina mängudele on lahtised veel kaks kohta ning need koondised selguvad 5.-10. novembrini Norras toimuval turniiril. Kuus seal osalevat riiki on rahvusvaheline parahokiliit juba kinnitanud.

"Nii, nagu IPC austab täielikult peaassamblee otsust mitte pikendada Venemaa ja Valgevene alaliitude liikmeõiguste peatamist, austame täielikult iga rahvusvahelise alaliidu otsust teemadel, mis puudutab nende hallatavaid spordialasid. FIS-i, IBU ja World Curlingu seisukohad tähendavad, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa nende egiidi all toimuvatel võistlustel osaleda ja ei saa seeläbi ka Milano Cortina mängudele kvalifitseeruda," sõnas IPC president Andrew Parsons.

"Nad saavad küll osa võtta parajäähokiturniiridest, aga kvalifikatsioonitsükli praeguses faasis on novembris toimuval kvalifikatsiooniturniiril osalevad kuus riiki juba kinnitatud. Loodan nüüd, et saame keskenduda suurepärastele sportlastele ja alaliitudele, kes järgmisel aastal Milano Cortinas võistlevad," lisas organisatsiooni president.