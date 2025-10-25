Pariis viskas Belgradis üle saja punkti

Pariis alistas korvpalli Euroliiga kuuendas voorus võõrsil Belgradi Partizani 101:83 (26:26, 22:20, 23:14, 30:23) ja kirjutas tabelisse kahe kaotuse kõrvale neljanda võidu.

Pariis rebis vahe sisse kolmandal veerandajal ja viimasel perioodil püsis edu valdavalt kahekohaline. Kui Partizan tabas viskeid väljakult 40-protsendiliselt, siis külalised koguni 60,7-protsendiliselt, sealhulgas kaugviskeid 17/30.

Nadir Hifi tõi võitjatele 21 punkti, viis kolmest tabanud Sebastian Herrera lisas 17 silma. Partizani poolelt panustas Sterling Brown 25 punktiga.

Bologna Virtus oli kodus üle Ateena Panathinaikosest 92:75 (19:15, 29:20, 21:18, 23:22). Carsen Edwards kogus võitjate kasuks 22 ja Kendrick Nunn kaotajatele 19 punkti.

Tulemused: Anadolu Efes - Fenerbahce 69:79, Bologna Virtus - Ateena Panathinaikos 92:75, Belgradi Partizan - Pariis 83:101, Müncheni Bayern - Pireuse Olympiakos 71:96.

Kuue vooru järel juhib liigat viie võiduga uustulnuk Tel Avivi Hapoel. Neli võitu on kirjas kuuel võistkonnal: Olympiakosel, Pariisil, Kaunase Žalgirisel, Belgradi Crvena zvezdal, Virtusel ja Panathinaikosel.