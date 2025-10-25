X!

Pariis viskas Belgradis üle saja punkti

Korvpall
Nadir Hifi
Nadir Hifi Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Korvpall

Pariis alistas korvpalli Euroliiga kuuendas voorus võõrsil Belgradi Partizani 101:83 (26:26, 22:20, 23:14, 30:23) ja kirjutas tabelisse kahe kaotuse kõrvale neljanda võidu.

Pariis rebis vahe sisse kolmandal veerandajal ja viimasel perioodil püsis edu valdavalt kahekohaline. Kui Partizan tabas viskeid väljakult 40-protsendiliselt, siis külalised koguni 60,7-protsendiliselt, sealhulgas kaugviskeid 17/30.

Nadir Hifi tõi võitjatele 21 punkti, viis kolmest tabanud Sebastian Herrera lisas 17 silma. Partizani poolelt panustas Sterling Brown 25 punktiga.

Bologna Virtus oli kodus üle Ateena Panathinaikosest 92:75 (19:15, 29:20, 21:18, 23:22). Carsen Edwards kogus võitjate kasuks 22 ja Kendrick Nunn kaotajatele 19 punkti.

Tulemused: Anadolu Efes - Fenerbahce 69:79, Bologna Virtus - Ateena Panathinaikos 92:75, Belgradi Partizan - Pariis 83:101, Müncheni Bayern - Pireuse Olympiakos 71:96.

Kuue vooru järel juhib liigat viie võiduga uustulnuk Tel Avivi Hapoel. Neli võitu on kirjas kuuel võistkonnal: Olympiakosel, Pariisil, Kaunase Žalgirisel, Belgradi Crvena zvezdal, Virtusel ja Panathinaikosel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

09:41

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

08:08

Pariis viskas Belgradis üle saja punkti

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

24.10

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

24.10

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener

23.10

Kullamäe viskas eurosarjas 11 punkti, aga Lietkabelis kaotas

23.10

Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

23.10

Wembanyama näitas jõudu, talendikorje avavalik kaksikduublit

23.10

Maccabi sai Euroliigas emotsionaalse võidu Reali üle

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

videod

sport.err.ee uudised

09:41

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

09:07

Tribuntsov jäi Torontos esimesena pjedestaalilt välja

08:47

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

08:08

Pariis viskas Belgradis üle saja punkti

24.10

Werder võitis kodus, Hein pingil

24.10

Pronks taskus, astub Karelson areenile Bundesligas

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

24.10

ETV spordisaade, 24. oktoober

24.10

Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali Uuendatud

24.10

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile Uuendatud

24.10

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

24.10

Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

24.10

Tribuntsov tagas taas koha MK-etapi finaalujumises Uuendatud

24.10

Hollandi trekitäht lükkab rekordit muudkui kõrgemale

loetumad

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks Uuendatud

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

24.10

Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

24.10

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

21.10

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo