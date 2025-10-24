Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

Valmiera juhtis kohtumist algusest lõpuni, kuigi kindlalt enam kui kahekohaliseks kasvas eduseis alles viimasel perioodil. Verners Kohs tõi võitjatele parimana 18 punkti.

Keila ridades paistis enim silma Isaiah Thompson, kes panustas kaksikduubliga: 21 punkti ja 13 lauapalli. 14 punkti kirjutati Christopher Lengi arvele.

Kahes ülejäänud reedeses mängus kohtusid Läti klubid omavahel: Ventspils sai kodus jagu Läti Ülikoolist 105:88 ja Riia Zelli alistas Liepaja 109:71.

Eesti-Läti liigas on veel kaks täiseduga liidrit: viis võitu on kirjas nii Valmieral kui ka Tartu Ülikool Maks & Mooritsal.

Laupäeval kohtuvad Pärnu Transcom - Kalev/Cramo, TalTech/Alexela - Tartu Ülikool Maks & Moorits ja KK Keila - Ogre.