Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

Neljapäeval arreteeriti 11 USA osariigis enam kui 30 inimest, keda süüdistatakse kahes erinevas petuskeemis, mille kaudu peteti ohvritelt välja kümneid miljoneid dollareid. Teiste seas võeti vahi alla ka NBA meister Chauncey Billups, tegevmängija Terry Rozier ning eksmängija ja -treener Damon Jones.

FBI juht Kash Patel rääkis neljapäevasel pressikonverentsil, et aastaid kestnud uurimise tagajärjel arreteeriti 34 inimest, kellest osasid süüdistatakse ebaseaduslikus panustamises ning teisi ebaseaduslikes pokkerimängudes osalemises. Rozier arreteeriti esimese, Billups teise petuskeemiga seotud olemise tõttu.

49-aastane Jones mängis NBA-s 657 kohtumises, sealjuures esindas ta Cleveland Cavaliersi, kus oli aastatel 2016-18 ka abitreeneriks. Jones oli mängijana NBA kõigi aegade skoorikuninga LeBron Jamesi võistkonnakaaslaseks, keda juhendas seejärel ka treenerina. Mehed on aastate jooksul teinud koostööd ka NBA väljakutelt eemal.

2022. aasta suvel viibis Jones paljudel Jamesi hooajaeelsetel treeningsessioonidel, pärast mida kuulus ta mitteametliku liikmena toonase Los Angeles Lakersi peatreeneri Darvin Hami treenerite tiimi, kus puutus taas Jamesiga lähedalt kokku. FBI süüdistuse kohaselt saatis Jones 2023. aasta veebruaris enne Lakersi mängu Milwaukee Bucksi vastu kaasosalisele sõnumi, milles soovitas tal Bucksi peale suure panuse panna, sest teadis, et James selles mängus ei osale.

Eelmises mängus Kareem Abdul-Jabbari punktirekordi ületanud James jättis seejärel vasaku hüppeliigese paistetuse tõttu vahele kolm järjestikust mängu. ESPN-i sõnul kirjutas Jones sõnumis, et panus võiks olla piisavalt suur, et ka "tema [Jones] saaks lõpuks korraliku palgapäeva". Lisaks jagas Jones kaasosalistele avalikkuse eest varjatud infot ka enne Lakersi mängu Oklahoma City Thunderi vastu 2024. aasta jaanuaris.

Praeguse Los Angeles Lakersi peatreeneri JJ Redicki tagatuppa Jones ei kuulu, samuti ei süüdistata milleski ka Jamesi.