X!

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

Korvpall
Damon Jones ja LeBron James 2010. aastal
Damon Jones ja LeBron James 2010. aastal Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Neljapäeval arreteeriti 11 USA osariigis enam kui 30 inimest, keda süüdistatakse kahes erinevas petuskeemis, mille kaudu peteti ohvritelt välja kümneid miljoneid dollareid. Teiste seas võeti vahi alla ka NBA meister Chauncey Billups, tegevmängija Terry Rozier ning eksmängija ja -treener Damon Jones.

FBI juht Kash Patel rääkis neljapäevasel pressikonverentsil, et aastaid kestnud uurimise tagajärjel arreteeriti 34 inimest, kellest osasid süüdistatakse ebaseaduslikus panustamises ning teisi ebaseaduslikes pokkerimängudes osalemises. Rozier arreteeriti esimese, Billups teise petuskeemiga seotud olemise tõttu.

49-aastane Jones mängis NBA-s 657 kohtumises, sealjuures esindas ta Cleveland Cavaliersi, kus oli aastatel 2016-18 ka abitreeneriks. Jones oli mängijana NBA kõigi aegade skoorikuninga LeBron Jamesi võistkonnakaaslaseks, keda juhendas seejärel ka treenerina. Mehed on aastate jooksul teinud koostööd ka NBA väljakutelt eemal.

2022. aasta suvel viibis Jones paljudel Jamesi hooajaeelsetel treeningsessioonidel, pärast mida kuulus ta mitteametliku liikmena toonase Los Angeles Lakersi peatreeneri Darvin Hami treenerite tiimi, kus puutus taas Jamesiga lähedalt kokku. FBI süüdistuse kohaselt saatis Jones 2023. aasta veebruaris enne Lakersi mängu Milwaukee Bucksi vastu kaasosalisele sõnumi, milles soovitas tal Bucksi peale suure panuse panna, sest teadis, et James selles mängus ei osale.

Eelmises mängus Kareem Abdul-Jabbari punktirekordi ületanud James jättis seejärel vasaku hüppeliigese paistetuse tõttu vahele kolm järjestikust mängu. ESPN-i sõnul kirjutas Jones sõnumis, et panus võiks olla piisavalt suur, et ka "tema [Jones] saaks lõpuks korraliku palgapäeva". Lisaks jagas Jones kaasosalistele avalikkuse eest varjatud infot ka enne Lakersi mängu Oklahoma City Thunderi vastu 2024. aasta jaanuaris.

Praeguse Los Angeles Lakersi peatreeneri JJ Redicki tagatuppa Jones ei kuulu, samuti ei süüdistata milleski ka Jamesi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

11:47

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

08:38

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

23.10

Kullamäe viskas eurosarjas 11 punkti, aga Lietkabelis kaotas

23.10

Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

23.10

Wembanyama näitas jõudu, talendikorje avavalik kaksikduublit

23.10

Maccabi sai Euroliigas emotsionaalse võidu Reali üle

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

Tartu Ülikool sai eurosarjas kirja esimese võidu

22.10

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

22.10

NBA hakkab investoritega arutama Euroopasse laienemist

22.10

Raieste koduklubi kaotas eurosarjas Jõesaare tööandjale

videod

sport.err.ee uudised

12:00

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

11:47

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

11:00

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

10:38

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

09:49

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

09:22

Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

08:38

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

08:15

Neidude jalgpallikoondis sai Kreekalt valusa kaotuse

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

ETV spordisaade, 23. oktoober

23.10

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

23.10

Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

loetumad

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

23.10

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

23.10

ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo