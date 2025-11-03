Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

NBA-d raputab kihlveopettuse ja hasartmänguskandaal. Mis ühendab Portlandi meeskonna peatreenerit, tippmängijat ja maffiat, ning kui ulatuslik mõju on sel kõigel väärikale korvpalliliigale? "Spordipühapäev" süvenes ookeanitagusesse skandaali ERR-i spordiportaali toimetaja ning Põhja-Ameerika profiliigade jälgija Kristjan Kallaste abil.

23. oktoobril jõudis meediasse info, et Ameerika Ühendriikides on kokku 11 osariigis arreteeritud 32 inimest. Föderaalse Juurdlusbüroo ehk FBI töö tulemusena võeti teiste seas kinni kolm päris prominentset isikut: Portland Trail Blazersi korvpallimeeskonna peatreener ja endine NBA staarmängija Chauncey Billups, Miami Heati mängija Terry Rozier ning endine Cleveland Cavaliersi mängija ja abitreener Damon Jones.

Asi kõlab karmilt ja seda see ongi, sest Billupsi puhul räägitakse ebaseaduslike hasartmängudega seotud pettuses osalemisest ning Rozieri ja Jonesi puhul pettusest korvpalliväljakul või sellega seotud spordipanustamises.

See sündmuste komplekt on mõistagi NBA-le kõvasti varju heitnud. Aga kuidas tuleks toimunut üldse mõista?

"Enne, kui lähme nende juhtumite juurde, mis praegu on, peame minema tegelikult tagasi aastasse 2018, kui spordipanustamine USA-s jälle laialdaselt legaliseeriti. Neli aastat pärast seda läks lahti see suurem skeem, millesse on kaasatud ka organiseeritud kuritegevus. See on selgelt selline asi, mida USA-s võetakse tõsiselt – liigade ausus ja meeskondadevaheline võrdsus. Panustamine on juba omaette üks asi, aga kui see kandub väljakule, siis see hakkab mõjutama ka ju ala ise või siis mängu ise. Ma arvan, et sellepärast see nii suure luubi all praegu on," rääkis Kallaste.

"Selles skeemis on sees Cosa Nostra ehk Sitsiilia maffia. Kolm tegelast NBA-st: Terry Rozier, kes on tegevmängija, Damon Jones, kes on endine mängija ja kuulub LeBron Jamesi siseringi ning Chauncey Billups, kes on kindlasti pikaajaliste NBA fännide jaoks väga tuttav nimi. Tegelikult ka Jontay Porter, kes 2024. aastal sattus jamadesse ja tema on juba NBA-lt ja sellega seotud liigadelt saanud eluaegse võistluskeelu. See on veel eraldi juhtum. Aga jah, Terry Rozier mõjutas siis neid turgusid, mis olid seotud temaga. Rozier andis siseinfot enda kohta, et ta mõnes mängus ei mängu lõpuni ehk ei jõua nende liinideni, mis temaga seotud olid. Damon Jones teadis siseinfot vigastatud mängijate kohta, mida ta siis edastas. Peatreener Chauncey Billups on minu silmis kõige suurem patustaja. Ta on FBI silmis patustaja ka pokkerimängudega, mis ta korraldas. Kui Rozieril on veel sellist hägust ala, siis Billupsi puhul ma seda väga ei näe."

Terry Rozier. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP

Kui rääkida korvpallipettustest, siis sattusid FBI luubi alla 2023. ja 2024. aastal peetud põhiturniirikohtumised. Eriti 2023. aasta 23. märtsi mängust, mille eel andis Terry Rozier meeskonnast väljapoole teada, et tema statistilised näitajad selles kohtumises silmapaistvateks ei kujune. Olukorra realiseerumiseks teeskles Rozier platsil vigastust ja nii jäi tema mänguaeg tavapärasest väiksemaks.

"Terry Rozieriga oli naljakas lugu. Ma just nüüd hakkasin mõtlema selle peale, et kuna jälgin ise hästi palju X-is USA sporti, siis tegelikult käisid sealt läbi Rozieri mingid hästi veidrad pallikaotused. Korvpalluritel vahel käsi ikka väriseb, aga need olid sellised olukorrad, et andis palli ära või viskas täiesti üksi palli vastu lauda. Et sotsiaalmeedias tehti selle üle nalja juba ammu. Nüüd tuli välja, et tegelikult toimuski midagi. Rozieri puhul veel, et kui ta mängis Charlotte Hornetsis, siis ta andis oma lapsepõlvesõbrale teada, et plaanib mängu varakult lõpetada. USA-s on nii, et kõik kihlveokontorid panevad mängijatele teatud liinid, näiteks Rozieril oli äkki 10,5 punkti. Inimesed saavad siis panustada, kas ta viskab rohkem või vähem. Rozier andis infot, et ta lõpetab mängu varakult ja ütles, et võtke siis see liin, et ma viskan vähem kui 10,5 punkti. Tema andis selle info tuttavale, kes müüs seda edasi," rääkis Kallaste.

"Kuna olen ise töötanud kunagi ühes ettevõttes, mis toimetas nende spordiandmetega, siis tean, et seda järelevalvet tehakse hästi-hästi pingsalt. Aga selle juhtumi puhul pidid ikkagi suured rahad taga olema. Kui ma nüüd ei eksi, siis FBI uurimise järgi äkki oli veerand miljonit dollarit, just sellesama ühe mängu puhul. Ja noh, see jääb siis ilmselgelt silma. Täie austuse juures, mitte keegi ei panusta muidu nii palju Terry Rozieri peale, aga järsku tuli veerand miljonit dollarit. See tekitas küsimusi nii FBI, NBA kui ka kihlveokontorite jaoks."

Järgmise skandaaliga seotud suure nime ehk Damon Jonesi puhul tuleb mängu ka NBA absoluutne superstaar LeBron James. Tõsi küll, James ise teadaolevalt üheski skeemis kaasa ei teinud. Aga tema mängijastaatusega kaasnevad võimalused huvitasid kurjategijaid.

"Damon Jones on endine NBA mängija, LeBron Jamesi tiimikaaslane ja pärast karjääri lõppu on ta kuulunud mitte päris Jamesi siseringi, aga sinna lähedale. Ta oli Lakersi juures mõni aasta tagasi, kus ta FBI raporti järgi andis informatsiooni mingitele tegelastele. Hiljem selgus, et andis ilmselt informatsiooni nii LeBroni kui ka Anthony Davise kohta. Jones siis edastas informatsiooni, kas LeBron mängib või mängib vähe. Et siis panustajad teaksid, et tuleb madalad liinid valida. Teistpidi Davise info ei tulnud kasuks, sest Davis mängis ja tegi suure mängu. Aga Jones kasutas seda infot, mida ainult tema teadis, näiteks, et LeBron oli vigastatud enne kui ta kanti ametlikult vigastatute nimekirja," sõnas Kallaste.

Kuidas on NBA-l võimalik sellises olukorras jamast võimalikult puhtalt välja tulla?

Adam Silver. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

"Natukene paistab, et NBA vähemalt Rozieri juhtumi puhul proovis seda nii-öelda vaiba alla pühkuda. Et nemad uurisid Rozieri tegevust, kuid ei leidnud rikkumisi, aga FBI jätkas paralleelselt oma uurimist ja paar nädalat hiljem avalikustasid, et Rozier oli selgelt süüdi. Eelkõige on surve all NBA komissar Adam Silver, kes on avalikult läinud teleintervjuudesse ja öelnud, et jah tõesti, väga kole lugu. Samal ajal on uuriv ajakirjandus avalikustanud veel rodu nimesid ja infot ning Silver on pidanud seda kõike kaitsma. See panustamisturg USA-s aina paisub, kuna need liigad on nii suured ja praegu on NBA nii-öelda sihikule võetud. Et selles mõttes on NBA natukene patuoinas seal," ütles Kallaste.

"Kõik need mehed [Rozier, Billups, Jones] võiksid peeglisse vaadata," lisas Kallaste. "Ma arvan, et nende meeste suhted NBA-ga on läbi. NBA kinnitas samuti, et nende lepingud on pausil. Ma ei näe maailma, kus Chauncey Billups uuesti väljaku ääres seisab. Rozier võib-olla pääseb väljakule, kuna Malik Beasley pääses sellistest süüdistustes, aga tema puhul ei leitud süüdistuses kuigi palju tõepõhja. Jontay Porter sai eluaegse keelu, aga tema oli selline rollimängija, kes istus pingi lõpus. Rozier on ikkagi mänginud suurt rolli oma kümneaastase karjääri jooksul. Siiski, mulle tundub, et tema mängis oma karjääri siin ikkagi päris julmalt maha."