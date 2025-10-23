Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener

Neljapäeval arreteeriti 2004. aastal Detroit Pistonsi koosseisus mängijana NBA meistriks tulnud ja praegu Portland Trail Blazersit juhendav Chauncey Billups, keda süüdistatakse ebaseaduslike hasartmängudega seotud pettuses. Samuti võeti erineva petuskeemi, aga sama uurimise raames vahi alla Miami Heati mängija Terry Rozier ning endine Cleveland Cavaliersi mängija ja abitreener Damon Jones. Kokku arreteeriti 11 osariigis 32 inimest.

FBI juhi Kash Pateli teatel liikus kahe erineva petuskeemi kaudu süüdistatavate taskutesse kümneid miljoneid dollareid. 2004. aastal NBA finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Billups on väidetavalt seotud ebaseaduslike pokkerimängudega, millega on samuti seotud organiseeritud kuritegevus.

Neljapäevasel pressikonverentsil rääkis prokurör, et Billups oli pokkerimängudes nii-öelda näokaart, kuulsus, kes oli omamoodi tõmbenumbriks ning kes aitas ohvrite tähelepanu eemale juhtida. "Ohvrid ei teadnud, et kõik ülejäänud - diilerid, mängijad ja ka näokaardid -, olid pettusest teadlikud. Süüdistatavad petsid ohvritelt välja kümneid ja sadu tuhandeid dollareid ning kasutasid selleks keerulisi süsteeme," sõnas Joe Nocella.

31-aastane Rozier ei ole võimude huviorbiidis esmakordselt. Tänavu jaanuaris uuriti üht tunamullust mängu, kus toona veel Charlotte Hornetsit esindanud tagamängija negatiivsele esitusele pandi mängu eel ebatavaliselt palju panuseid. Rozier oli toonases mängus väljakul vaid kümme minutit ja lahkus siis jalavigastusele viidates.

Rozieri advokaat on varem ESPN-ile juhtunut kommenteerides öelnud, et mängija andis uurimise ajal mitmel puhul tunnistusi nii NBA-le kui FBI-le ning ei leitud, et ta oleks seadusi rikkunud. Nüüd on hooajal 2023/24 Hornetsi eest 30 mänguga keskmiselt 23,2 punkti visanud ja 6,6 resultatiivset söötu jaganud mängija mainitud intsidendi tõttu taas vahi all.

49-aastane Jones mängis NBA-s 657 kohtumises, sealjuures esindas ta Cleveland Cavaliersi, kus oli aastatel 2016-18 ka abitreeneriks. Väidetavalt jagas ta meeskonna juures töötades siseinfot, mida kasutati seejärel panuste tegemiseks.

New Yorgi politseiülema Jessica Tischi sõnul on vahi alla võetud ka nelja USA kuritegeliku perekonna - Bonanno, Gambino, Lucchese ja Genovese - liikmeid ning Billups ei olnud ainus NBA mängija või treener, keda pokkeriskeemis kasutati.

17 aastat NBA-s mänginud Billups viskas 1043 mängus keskmiselt 15,2 punkti, valiti viiel korral liiga tähtede mängule ja 2006. aastal ka NBA sümboolsesse teise viisikusse. Tema särginumber 1 on Detroit Pistonsi poolt areeni lae alla tõmmatud ehk külmutatud ning eelmisel aastal nimetati ta ka korvpalli kuulsuste halli.