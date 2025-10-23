X!

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

Kergejõustik
Ruth Chepngetich
Ruth Chepngetich Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Kergejõustiku puhtuse eest võitlev organisatsioon AIU teatas neljapäeval, et naiste maratoni maailmarekordiomanik Ruth Chepngetich tunnistas dopingu tarvitamist ning talle määrati kolme aasta pikkune võistluskeeld.

Chepngetichi 14. märtsil antud proovist leiti diureetikumi hüdroklorotiasiidi (HCTZ). Tegemist on uriini eritumist suurendava aine ja vererõhku langetava toimega ravimiga, mis kuulub keelatud ainete nimekirja. 

AIU sai positiivsest proovist teada 3. aprillil ning sportlasega räägiti 16. aprillil, Chepngetich võttis uurimise ajaks siis vabatahtlikult vastu ajutise võistluskeelu ning juulis määrati talle ametlikult ajutine võistluskeeld.

AIU teatas, et jooksja ei suutnud aprillis esimesel ülekuulamisel positiivset testi põhjendada, juuli keskel esitas AIU tõendeid Chepngetichi telefonist, mis viitasid organisatsiooni sõnul tugevalt sellele, et Chepngetichi positiivne dopinguproov ei olnud juhuslik.

Kui selle peale väitis Chepngetich esmalt, et ei oska positiivset proovi selgitada ning et ta pole dopingut tarvitanud, muutis ta kaks nädalat hiljem oma tunnistust, öeldes, et võttis pärast haigestumist oma koristaja ravimeid, ilma veendumata, et need ei sisaldaks keelatud aineid.

"Ta väitis, et unustas selle kaks päeva enne positiivset testi toimunud intsidendi ära ja ei maininud seda seetõttu uurijatele. Seejärel saatis ta foto ravimipakist, millel oli selgelt kirjas, et tegemist on hüdroklorotiasiidiga," kirjutas AIU neljapäeval.  

Antidopingureeglid käsitlevad sellist hoolimatust kui nn kaudset tahtlust ja selle eest määratakse nelja aasta pikkune võistluskeeld; kuna Chepngetich nõustus 20 päeva jooksul talle määratud keeluga, võeti sealt üks aasta automaatselt maha ning kehtima jäi kolme aasta pikkune võistluskeeld.

AIU teatel loetakse konkreetne juhtum lõppenuks, kuid jooksja telefonist leitud materjale uuritakse edasi, et tuvastada võimalikke teisi rikkumisi. Mullu Chicagos naiste maailmarekordi 2:09.56 peale viinud ja senist tippmarki ligi kahe minutiga nihutanud Chepngetichi 14. märtsini joostud ajad ja muud saavutused jäävad kehtima.

Toimetaja: Anders Nõmm

