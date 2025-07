Maratoni maailmarekordinaisele määrati ajutine võistluskeeld

Kergejõustikus puhtuse eest hoolitsev organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) teatas, et Chepngetichilt 14. märtsil võetud proovist leiti diureetikumi hüdroklorotiasiidi (HCTZ). Tegemist on uriini eritumist suurendava aine ja vererõhku langetava toimega ravimiga, mis kuulub keelatud ainete nimekirja. Kui antud ainet on uriinis alla 20 ng/ml, siis maailma anti-dopingu (WADA) kohaselt loetakse see negatiivseks, Chepngetichi näit oli aga 3800 ng/ml.

AIU sai positiivsest proovist teada 3. aprillil ning sportlasega räägiti 16. aprillil. "Kui positiivne proov näitab diureetikumide kasutamist, pole ajutine võistluskeeld WADA reeglite järgi kohustuslik. AIU ei määranud algselt Chepngetichile ajutist võistluskeeldu, kuid 19. aprillil otsustas sportlane vabatahtlikult võtta vastu ajutise võistluskeelu AIU uurimise ajaks," selgitas AIU juht Brett Clothier. "Järgnenud kuudel on AIU jätkanud uurimisega ja nüüd esitasime talle ametlikult ajutise võistluskeelu."

Rohkem AIU uurimise ajal juhtumit ei kommenteeri.

30-aastasest Chepngetichist sai mullu Chicago maratonil esimene naine, kes on jooksnud maratoni alla kahe tunni ja kümne minuti, tema nimel olev maailmarekord on 2:09.56.