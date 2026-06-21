Rio olümpiavõitja naasis viieaastase keelu alt soliidse ajaga

2016. aastal Rio de Janeiros 100 meetri tõkkejooksus olümpiavõitjaks tulnud Rollins-McNealile määrati 2017. aasta alguses aasta pikkune võistluskeeld, kui ameeriklanna polnud aasta jooksul kolmel korral dopingukontrolli jaoks kättesaadav. 2018. aastal saavutas ta Teemantliigas 100 meetri tõkkejooksu üldvõidu ning pääses ka 2019. aasta MM-ile, kus ta valestardi tõttu diskvalifitseeriti.

2021. aasta jaanuaris määras kergejõustiku puhtuse eest võitlev organisatsioon AIU aga Rollins-McNealile dopingukontrolli põrumise eest uuesti võistluskeelu. Seejärel selgus, et ameeriklanna oli muutnud mitme haigusloo üksikasju ilma arstiga konsulteerimata. Sama aasta juunis määrati talle selle eest viie aasta pikkune võistluskeeld, mis sai läbi 2025. aasta augustis.

34-aastane tõkkejooksja naasis selle aasta alguses võistlustulle, kuid polnud veel tõkkejooksus osalenud. Ameeriklanna sai öösel vastu pühapäeva Texases Georgetownis toimunud ATX Classic võistluse kirja igati soliidse 12,93, millega saavutas viienda koha. Tema isiklik rekord 12,26 pärineb aastast 2013, olümpiavõitjaks tuli ta ajaga 12,47.

Võidu teenis prantslanna Cyrena Samba-Mayela, kes kerkis 12,50-ga tänavuse hooaja Euroopa edetabeli teisele kohale. Belglanna Yania Ndjip ja ameeriklanna Gabriele Cunningham lõpetasid ajaga 12,85, aga belglanna oli fotofinišis napilt ees.