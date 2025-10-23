X!

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

Korvpall
Henri Drell (Joventut) ja Artur Konontšuk (Bursaspor)
Henri Drell (Joventut) ja Artur Konontšuk (Bursaspor) Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalli Meistrite liigas alistas Henri Drelli klubi Badalona Joventut kodus Artur Konontšuki meeskonna Bursaspori 94:67 (27:8, 13:21, 31:25, 23:13).

Juba alguses selge vahe sisse teinud Joventut hoidis seda läbi kohtumise ning teisel poolajal juhiti läbivalt umbes 15-20 punktiga ja lõpus kasvatati edu veelgi.

Drell mängis võitjate rivistuses 15 minutit, viskas seitse punkti (kahesed 3/3, kolmesed 0/2, vabavisked 1/2), võttis neli lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget, pani ühe kulbi, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga.

Konontšuk mängis Bursaspori eest 32 minutit ja kerkis 15 punktiga üleplatsimeheks. Ta võttis ka neli lauapalli, tegi ühe vaheltlõike ja kolm pallikaotust.

Joventut jätkab nüüd C-alagruppi täisedu kolme võiduga, aga Bursaspor on kaotanud kõik kolm senist kohtumist.

Novembri esimesel täisnädalal minnakse omavahel uuesti vastamisi, aga siis juba Türgis.

Toimetaja: Siim Boikov

