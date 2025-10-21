X!

Esiliigas mängiv Peetri jättis kuuekordse karikavõitja TalTechi geimivõiduta

Esmaspäeval sai alguse võrkpalli naiste karikavõistluste esimene veerandfinaalseeria. Peetri Võrkpalliklubi ja TalTech/Nordaidi vaheline avamäng kujunes ühepoolseks.

Kindluse spordihoones toimunud avamäng pakkus pealtvaatajatele kolmegeimilise vastasseisu, mille esimene geim lõppes Peetri 25:21 paremusega. Teises ja kolmandas geimis kogus kuuel korral karikavõitjaks kroonitud TalTech 17 ja 23 punkti, mis tähendas Peetri 3:0 (25:21, 25:17, 25:23) võitu, vahendab Volley.ee.

Kordusmäng on kavas 6. novembril kell 19.15 TalTechi spordihoones. TalTech peab edasipääsuks võtma 3:0 või 3:1 võidu ning seejärel olema parem ka kuldses geimis. Ülejäänud tulemused tagavad edasipääsu Peetri esindusele.

Ülejäänud veerandfinaalpaarides mängivad Viimsi/Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool/Bigbank, TBD Pharmatech/Kastre ja Audentese SG ning Rae Spordikool/VIASTON ja Viljandi Metall.

Meeste ja naiste ning ka esmakordselt toimuva väikese karika finaalid peetakse 21. detsembril Unibet Arenal.

Toimetaja: Henrik Laever

