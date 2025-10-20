Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

Esimest hooaega Balti liigas mängival Audentesel olid enne pühapäevast mängu tabelis 0:3 kaotused Tartu Bigbankilt, Võru Barruselt ja liiga praeguselt liidrilt Šiauliailt.

Audentes kaotas pühapäeval kodusaalis Ezerzeme/DU-le 1:3 (23:25, 25:19, 13:25, 23:25). Mati Juus tõi võõrustaja parimana 16 punkti (+8), võitjate resultatiivseim oli 17 (+9) punkti kogunud Matiss Šalkovskis.

