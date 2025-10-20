Audentes sai Läti klubilt geimi kätte
Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas sai Audentes/Solarstone esimese geimivõidu, kuid mänguvõitu veel mitte.
Audentes kaotas pühapäeval kodusaalis Ezerzeme/DU-le 1:3 (23:25, 25:19, 13:25, 23:25). Mati Juus tõi võõrustaja parimana 16 punkti (+8), võitjate resultatiivseim oli 17 (+9) punkti kogunud Matiss Šalkovskis.
Esimest hooaega Balti liigas mängival Audentesel olid enne pühapäevast mängu tabelis 0:3 kaotused Tartu Bigbankilt, Võru Barruselt ja liiga praeguselt liidrilt Šiauliailt.
Tabeliseis: 1. Šiauliai 10 punkti (4 mängust), 2. Pärnu 7 p (3), 3. Võru 6 p (3), 4. Ezerzeme 6 p (5), 5. Selver x TalTech 5 p (3), 6. Tartu 5 p (3), 7. RSU 4 p (2), 8. Jekabpils 2 p (3), 9. Audentes 0 p (4).
Toimetaja: Henrik Laever