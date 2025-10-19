X!

McLareni sõitjad põrkasid kokku, kvalifikatsiooni võitis Verstappen

Vormelisport
Lando Norrise masin raja ääres
Lando Norrise masin raja ääres Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / Hasan Bratic
Vormelisport

Vormel-1 sarja USA GP põhisõitu alustab esikohalt neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull), kes edestas kvalifikatsioonis Lando Norrist (McLaren).

Laupäeval esmalt toimunud sprindisõidus kogesid McLarenid ebaõnne, kui MM-sarja üldliider Oscar Piastri põrkas pärast starti Nico Hülkenbergiga (Sauber) kokku ning jäi selle tagajärjel koos Norrise ja Fernando Alonsoga (Aston Martin) tee äärde.

McLareni tegevdirektor Zak Brown nimetas Hülkenbergi sõidustiili "amatöörlikuks", sakslane sai sugeda ka McLareni tiimipealikult Andrea Stellalt. "Oleme pettunud, et meil ei avanenudki võimalust võidu sõita. On üllatav, et mõned kogenud sõitjad ei käitu rajal mõistlikult. Esimesse kurvi sõites ole tähelepanelik, et sa kaasvõistlejaid ei ohusta," sõnas Stella.

Kvalifikatsioonis Piastri head tempot ei näidanud ja pidi lõpuks leppima kuuenda kohaga. "Väga keeruline sessioon, ma ei tundnud end rajal hästi ja ringiajad on selle tunnistajaks. Auto käitus ettearvamatult, aga põhisõit on pikk ja palju võib juhtuda," tõdes austraallane.

Sprindi võitnud Verstappen edestas kvalifikatsioonis Norrist 0,291 sekundiga, britt oli Charles Leclercist (Ferrari) vaid 0,006 sekundiga kiirem. Neile järgnevad sprindis teine olnud George Russell (Mercedes) ja teine Ferrari sõitja Lewis Hamilton.

Toimetaja: Anders Nõmm

