Verstappen edestas sprindi ajasõidus McLareneid

Esimesel vabatreeningul ja kvalifikatsiooni kahel esimesel sessioonil oli parimat aega näidanud Norris, kuid jäi otsustaval hetkel tiitlikaitsjale siiski alla. Nende taga sõitis kolmanda tulemuse välja MM-sarja üldliider Oscar Piastri (McLaren; +0,380).

Let's take a look at our #F1Sprint grid for tomorrow! ‍



Our top three in the championship will line-up in the first three places #F1 #USGP pic.twitter.com/FB4GW4G1ZH — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Kuigi Verstappen on MM-sarja üldarvestuses McLareni sõitjatest selgelt maas, siis viimasel kolmel etapil on ta mõlemast jagu saanud ja vahet tasapisi vähendanud.

"Asjad toimisid, aga ma eeldan ikkagi, et homme tuleb sprindis raske lahing, aga ma arvan ka, et see ongi täpselt see, mida näha soovime," lausus hollandlane pärast kvalifikatsiooni. "Tuul tuli ja läks, oli väga puhanguline."

"Tee on ka väga konarlik, seega võivad autod suurtel kiirustel kergesti käest minna. Sellises kvalifikatsioonis tuleb siia-sinnav aru jätta, aga meie jaoks on olnud hea päev."

Austinis toimuva USA GP sprindisõit on kavas Eesti aja järgi laupäeval kell 20.00.

Üldarvestuses juhib Piastri 336 punktiga, Norris jääb temast 22 silma kaugusele. Verstappenil on kolmandana 273 punkti. 100-kilomeetrise sprindi võit toob kaheksa punkti.