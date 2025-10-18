Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi

Vastupidiselt avamängule Küprosel sai Serviti enda rünnaku kordusmängus kohe käima ning kaitse eesotsas väravavahi Eston Varuskiga seisis kindlalt. Võõrustaja läks 15. minutiks 10:2 juhtima ja kiirrünnakute abil suurendat edumaa peagi 11-väravaliseks (18:7). Esimene poolaeg lõppes Serviti poolelt vaadatuna 21.7.

Teine poolaeg esimesest ei erinenud ning Serviti jätkas kindlal kursil. Käe said valgeks pea kõik platsimängijad ja lähemale kui 11 väravat Küprose klubi ei lastud. Kodumäng võideti 33:21 ja koondtulemuseks kujunes 64:44.

""Täna oli tõesti väga hea esitus kõigi poolt. Meeskond oli ühtne nii kaitses kui ka rünnakul," kommenteeris Jürgen Rooba, kes viskas Serviti resultatiivseimana kuus väravat. "Hoidsime initsiatiivi enda käes kogu mängu ulatuses ja ei andnud kordagi vastastele võimalust. Kiitus kõigile!".

Serviti kolmanda ringi vastane on veel selgumisel. Kohtumised toimuvad novembrikuus.