Põlva Serviti teenis Küprosel ülekaaluka võidu

Käsipalliklubi Põlva Serviti alustas pühapäeval oma teekonda Euroopa karikasarjas ning teenis teise ringi avamängus Küprose klubi üle kindla võidu.

Mulluse edu eest vabapääsme teise ringi saanud Serviti asus A. C. European University Cypruse vastu juhtima seitsmendal minutil, aga poolajapausiks suurt edu sisse ei saadud - Eesti klubi juhtis 12:11. Teine poolaeg algas samuti aeglaselt ning 45. minutil juhtis Serviti veel kahega, aga siis mindi spurdiga juhtima 29:22. Serviti lisas viimastel minutitel veel kaks tabamust, vastased ühe ning Eesti klubi realiseeris kindla 31:23 võidu.

"Esimesel poolajal oli meie rünnakutegevuses küllaga vajakajäämisi. Samuti oli palju eemaldamisi. Keeruline oli mängida nii, sest polnud ka täiskoosseisu ning eurosarja närvi oli tunda," kommenteeris Serviti juhendaja Kalmer Musting.

Serviti resultatiivseimad olid Mathias Rebane kaheksa väravaga ja Carl-Eric Uibo kuue väravaga. "Teisel poolajal saime vahemaa sisse, mis oli mänguliselt vast ka õige. Tagamehed Uibo ja Saksing viskasid korralikult ning saime mängu rohkem käima. Kindel edu kodumängu eel," lisas Musting.

Otsustav korduskohtumine toimub 18. oktoobril Põlva Mesikäpa Hallis.

Viljandi HC kohtus teises ringis mulluse poolfinalisti, Norra klubi Runar Sandefjordiga, kuid üllatust ei sündinud ja norrakad teenisid avamängus kindla 45:26 (21:11) võidu. "Vastane sai palju väravaid kiiretest vasturünnakutest. Positsioonirünnakus oli mäng enam-vähem, aga norrakad tulid kiirega üle ja peale. Seal ei olnud kahjuks väravavahil ka midagi teha," sõnas Viljandi joonemängija Kristjan Koovit.

Viljandi resultatiivseim oli üheksa väravat visanud Hendrik Koks, kuid keegi teine üle kolme tabamuse kirja ei saanud. Micheal Tobias Rivesjö ja Alexander Löke skoorisid võidumängus kaheksa väravat.

Korduskohtumine toimub 19. oktoobril Norras.