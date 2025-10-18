Philadelphia publiku pikk ootus lõppes, Embiid naasis võidukalt

31-aastane keskmängija käis viimati platsil 22. veebruaril ja kogu eelmise hooaja peale kokku kogunes tal vaid 19 kohtumist. Hooaeg enne seda mängis ta 39 mängus. Kamerunis sündinud pallurit on seganud peamiselt põlvevigastused ja aprillis käis ta ka vasaku põlve artroskoopilisel operatsioonil.

Hetkel on NBA-s käsil hooajaeelsed kontrollkohtumised ja Embiid mängis reedel kodus Minnesota Timberwolvesi vastu 19 minutit, visates 14 punkti, hankides seitse lauapalli ja jagades kaheksa resultatiivset söötu. Philadelphia võitis 126:110, mis tähistas klubile hooaja eel alles esimest õnnestumist kolme kaotuse kõrval.

Mullu USA olümpiakoondisega kuldmedali võitnud Embiid on NBA-s 452 põhihooaja kohtumise jooksul visanud keskmiselt 27,7 punkti, võtnud 11,0 lauapalli ja jaganud 3,7 resultatiivset söötu mängus. 2023. aastal valiti ta ka liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Embiidi ja veel mõne mängija puudumisel pole Philadelphia käsi viimasel ajal liiga hästi käinud. Eelmisel hooajal võideti vaid 24 kohtumist, mis oli NBA halvim näitaja. Seejuures eelneval kaheksal hooajal jõudis meeskond alati sõelmängudele.