Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarjamänge

Käsipall
Erik Makejev ja Edvin Härgin
Erik Makejev ja Edvin Härgin Autor/allikas: Joonas Kuuskla / HC Kehra
Käsipall

Nädalavahetusel toimuvad käsipalli Euroopa karikavõistluse teised ringi kohtumised. Kui Viljandi HC sõidab Sandefjordi Norra ja Põlva Serviti võõrustab kodus Küprose võistkonda, siis Edvin Härgin ja Erik Makejev panustavad kohtunikena Leedus ja Lätis.

Laupäeval lähevad omavahel korduskohtumises vastamisi leedukate Klaipeda Dragunas ja austerlaste Tiroli Sparkasse Schwaz Handballiga. Esimene mäng lõppes austerlaste võiduga 29:27. Eelmisel hooajal lõppes Dragunase teekond just teises ringis. Sparkasse Schwaz Handball Tirol osales eurosarjas viimati hooajal 2021/2022, kui piirduti ka teise ringiga.

Pühapäeval kohtuvad Lätis Dobele ZRHK TENAX ning Bosnia ja Hertsegoviina võistkond Doboj MRK Sloga. Esimene kohtumine lõppes MRK Sloga Doboj võiduga 41:31. Bosnia ja Hertsegoviina meeskond osales viimati eurosarjas sarnaselt Austria võistkonnale hooajal 2021/2022, kus piirduti samamoodi teise ringiga, olles enne seda esimeses ringis saanud jagu Viljandi HC-st. Ka lätlastel lõppes eelmisel hooajal eurosari sarnaselt teistele teises ringis.

Mõlemal kohtumise delegaat on Cezary Kulesza Poolast.

Toimetaja: Siim Boikov

