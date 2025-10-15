Kehra noor karikamängu eel Mistrast: nad on kõik vanad ja aeglased

Sel nädalal algavad kuue meeskonna osalusel Eesti meeste käsipalli karikavõistlused. Veerandfinaalides selguvad kahe mängu kokkuvõttes kaks tiimi, kes end lisaks Põlva Servitile ja Viljandi HC-le finaalturniirile mängivad. Neljapäeval alustavad SK Tapa/Team Kaitsevägi - HC Viimsi/Alexela ja pühapäeval Mistra - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper.

Karikavõistlused algavad Tapal, kus kohalik Kaitseväe meeskond võtab vastu HC Viimsi/Alexela, kellega alles kolm nädalat tagasi samas kohas vastamisi mindi. Siis juhtisid külalised enamus mängu, kuid kodupubliku ees mänginud meeskond suutis marulise lõpu abil matši 28:28 viigistada.

"Väikest revanši ja võitu läheme võtma sellest paarist," alustas HC Viimsi mängumees Keret Kippari. "Tuleb seekord lihtsalt lõpuni võidelda. Andsime viimaste minutitega eelmise omavahelise mängu käest. Rünnak jäi ümmarguseks. Peame olema natukene otsustavamad tähtsatel hetkedel, ega seal muud ei ole, tuleb enda mängupildist lõpuni kinni pidada."

Meistriliigas jagavad SK Tapa ja HC Viimsi ühe punktiga viiendat ja kuuendat kohta. Eelmisel nädalal pidi mõlemad meeskonnad tunnistama vastaste paremust, kui Alexela mehed jäid võõrsil alla HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile ning Kaitseväe tiim tunnistas Mesikäpa hallis valitseva Eesti meistri, Põlva Serviti, kindlat paremust.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Mistra pidasid kevadel põneva pronksiseeria, kus mõneti üllatuslikult said medalid kaela esimesena mainitud. Sel hooajal on üks omavaheline matš juba peetud. Seal pani Mistra oma suuremad kogemused maksma ning võttis 32:28 võidu.

"Nad on kõik vanad ja aeglased, eks me jookseme kiirrünnakutega üle lihtsalt," anlüüsis HC Kehra Eestis sündinud, kuid USA kodakondsusega mängumees Maksim Tanner McCauley intrigeerivalt oma võistkonna trumpe. "Võtame selle võidu ära ja läheme finaali."

Mistra on erinevates sarjades hooaega alustanud võimsalt, kui meistriliiga ja Balti sarja peale on kirjas viis võitu ja vaid üks põneva lõpuga ära antud viigipunkt Servitile. HC Kehra asub kahe võidu ja kahe kaotusega meistriliigas kolmandal kohal, olles kaotanud vaid kahele eelmainitud liidrile.

Veerandfinaalide võitjad selguvad kahe mängu kokkuvõttes ning otsustavad kohtumised peetakse novembri keskel. Põlva Serviti ja Viljandi HC pääsesid eelmise aasta karikafinalistidena otse finaalturniirile, mis toimub nelja meeskonna osalusel 6. ja 7. detsembril.