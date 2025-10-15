Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

Uue ametikoha fookus on Optibet Eesti-Läti Korvpalliliiga ja Optibet Korvpalli Meistriliiga arendamine nii liiga nähtavuse, klubide koostöö kui ka sponsorsuhete tugevdamise suunal.

"Jaagu liitumine Eesti Korvpalliliidu sekretariaadiga on märgiline samm. Eesti-Läti korvpalliliiga on siinse regiooni suurim ja vaadatuim pallimänguliiga ning selle edasine pidev areng on Eesti korvpallile ülimalt oluline. Jaagu pikaaegne töö klubitasandil, juhtimiskogemus ning värsked ideed on sümbioos, et ühisliiga areng oleks järjepidev ja professionaalne ning vastaks nii klubide kui ka fännide ootustele," rääkis alaliidu peasekretär Gerd Kiili.

"Mul on väga hea meel korvpalli juures jätkata! Liiga lõpetas eelmisel hooajal tugevas positsioonis – tänu klubide, korvpalliliidu ja korvpalli kajastajate ühisele tööle on huvi nii Eesti-Läti liiga kui ka meistriliiga vastu märgatavalt kasvanud," sõnas Karp.

"Olles 15 aastat juhtinud selles seltskonnas mänginud meeskonda, on mul tekkinud mitmeid ideid, kuidas liigat ja selle nähtavust veelgi arendada. Tunnen hästi tänaseid edumeelseid klubijuhte ja olen kindel, et ühiselt suudame huvi korvpalli vastu veelgi tõsta. Eesti vs Läti rivaliteeti oli selgelt tunda suve lõpus korvpalli EM-il. See sama rivaliteet klubide tasandil viib meid vaid edasi," lisas Karp.

Lisaks uuele ametikohale arendusjuhina jätkab Jaak Karp ka korvpalli meistriliiga nõukogu esimehena.