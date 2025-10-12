Viljandi linnajooksul võidutsesid Hussarid

70. korda toimunud Viljandi linnajooksul teenisid esikoha Karel ja Liis-Grete Hussar.

Eesti vanima linnajooksu 10,4 kilomeetri pikkuse põhidistantsi võitis Karel Hussar, kelle ajaks fikseeriti 31.56. Teise koha pälvis Morten Siht jäädes võitjast maha napi 4 sekundiga (32.00). Kolmandana lõpetas Julius Muriuki Wahome, tema tulemuseks 32.03 ehk kaotust Mortenile samuti napp 3 sekundit, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim uue rajarekordi püstitanud Liis Grete Hussar, kellele märgiti tulemuseks 37.04. Teise koha sai ajaga 39.37 Minna Kelk, kaotades võitjale kahe minuti ja 33 sekundiga, talle järgnes kolmandana Hanka Mühlberg (39.56).

4,4 km pikkusel distantsil oli kiireim Uku Tamberg (15.57). Teise koha võttis Uku Univer (17.34) ning kolmanda Mart Keldo, tulemuseks 18.00. Naistest võitis sel distantsil Meia Niinepuu lõpetades ajaga 19.28. Esikolmikusse mahtusid veel Kirke Võsu (20.44) ja Anni Rohelpuu (22.34).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 403 osavõtjat.