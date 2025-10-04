Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

Belgia kergejõustikuliidu ja kolmekordse seitsmevõistluse olümpiavõitja Nafissatou Thiami tüli on võtnud uusi mõõtmeid, kui Flaami spordiminister Annick De Ridder tõdes, et alaliit on oma võimu kuritarvitanud. Thiam nõudis seejärel sotsiaalmeedia vahendusel kergejõustikuliidult muutusi.

Valdavalt kakskeelses Belgias on ka kaks kergejõustikuliitu: Vlaamse Atletiekliga ehk Flaami kergejõustikuliit ning prantsuskeelne Ligue Belge Francophone d'Atléthisme. Rahvusvahelistel suurvõistlustel esindab riiki ametlikult Belgia kergejõustikuliit, mille n-ö pea koosneb mõlema kohaliku alaliidu esindajatest. Belgia prantsuskeelsest osast - Vallooniast - pärit Thiami skandaal on VAL-i ja LBFA ka omavahel tülli ajanud.

Belgia kergejõustikuliit andis augustis sportlastele allakirjutamiseks eetikakoodeksi, aga kuna kolmekordse olümpiavõitja isiklikud sponsorid (näiteks Nike) ei kattu alaliidu omaga (näiteks Asics), ei olnud tal võimalik sellele allkirja anda. Thiam ja tema esindajad rääkisid enne Tokyo MM-i, et alaliidul oli piisavalt aega leping ümber kirjutada ja kõigile osapooltele sobivaks muuta, ent seda ei tehtud.

Vahetult enne maailmameistrivõistluste algust rääkis emotsionaalne Thiam pressikonverentsil, et Belgia kergejõustikuliit keelas tal MM-i eelse koondise treeninglaagriga liitumast ning samuti ei võimaldatud tema isiklikule füsioterapeudile akrediteeringut.

LBFA president Jessica Mayon süüdistas seepeale vastulauses Thiami valetamises, öeldes, et alaliidul on vastupidist väitvad tõendid. Thiami MM lõppes pisarais ja katkestamisega; tema treener, endine kümnevõistleja Thomas Van der Plaetsen süüdistas selles otseselt Thiami ümber keerlevat skandaali ning ütles muuseas, et kulisside taga toimuva tõttu on tal häbi olla belglane. Sel nädalal mõistis Flaami spordiminister Annick De Ridder parlamendis kõneledes kergejõustikuliidu ning selle esindajate käitumise hukka.

De Ridder kinnitas, et ministeeriumi käes on meilivahetus, kus Flaami kergejõustikuliidu spordikoordinaator ning koondise moodustamise eest vastutav Rutger Smith nõuab muu hulgas Thiami väljajätmist, et seeläbi teistele sportlastele õppetund anda. Flaami parlamendiliikmed tõdesid, et alaliit on Thiami juhtumis oma võimu kuritarvitanud.

"Thiami süüdistused toovad välja Belgia kergejõustikus lokkava heidutusmustri, mida ei saa enam aktsepteerida. Kui meie parimad sportlased peavad valima oma sportlike ambitsioonide ja vaimse tervise säilitamise vahel, oleme piiri ületanud," sõnas parlamendiliige Bogdan Vanden Berghe.

"Ei ole õige ähvardada sportlasi tiitlivõistlustelt välja jätmisega, kui nad ei loobu seaduslikult neile kuuluvast. Kui alaliit tunneb, et võib neile sobival hetkel uusi seadusi luua ja neid sportlasi ära kasutades ellu viia, tuues põhjenduseks, et "reeglid on reeglid", ei liigu me kindlasti õigel teel," kommenteeris Thiam reedel sotsiaalmeedias.

"Mõned inimesed Belgia kergejõustikuliidust on üritanud mind tembeldada keeruliseks ja nõudlikuks sportlaseks, kellel on vaja erikohtlemist. Soovisin spetsiaalselt aga seda, et mind koheldaks kui iga teist Belgia koondislast ning seda mulle ei võimaldatud," jätkas Thiam. "See, et Belgia kergejõustikuliit peaks minu füsioterapeudi reisikulud ja Tokyos viibimise kinni maksma, ei tulnud isegi kõne alla. Palusin liidult talle vaid akrediteeringut ning kuna tema seal olemine ei oleks alaliidule sentigi maksnud, tähendab nende eitav vastus vaid seda, et mulle maksti sellega kätte."

"Pärast seda, kui mind riigitelevisioonis vaid mõned päevad enne MM-i valetajaks kutsuti, olen rahul, et tõde on viimaks päevavalgele tulnud. Inimesed, kes andsid endast kõik, et ma ei saaks Tokyos võistelda, on aga ikka oma töökohtadel ja neil on jätkuvalt võim otsustada minu tulevaste koondisekutsete üle. Belgia kergejõustikuliit ei ole minu tööandja ja ei maksa mulle ettevalmistus- ega treeningtoetust. Sportlaste ja nende õiguste kaitsmine peab olema prioriteediks, läbi inimeste, kes on kvalifitseeritud ning oma tegude eest vastutavad, mitte võimu kuritarvitavad," lisas Thiam.

Kolmekordsele olümpiavõitjale on sotsiaalmeedias toetust avaldanud paljud Belgia kergejõustiklased, aga näiteks ka Dina Asher-Smith, Ivona Dadic ja olümpiavõitjast Prantsusmaa vehkleja Enzo Lefort.