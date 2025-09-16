X!

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

Kergejõustik
Nafissatou Thiam teisipäevasel pressikonverentsil
Nafissatou Thiam teisipäevasel pressikonverentsil Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Kolmekordne seitsmevõistluse olümpiavõitja Nafissatou Thiam sattus Tokyo maailmameistrivõistluste ajal Belgia kergejõustikuliiduga taas sõnasõtta.

Emotsionaalne Thiam rääkis teisipäevasel pressikonverentsil, et Belgia kergejõustikuliit keelas tal koondise MM-i eelse treeninglaagriga liitumast, sest sportlane ei kirjutanud alla alaliidu eetikakoodeksile. Belgia kergejõustikuliidu president süüdistas seepeale 31-aastast Thiami valetamises.

"Viimased paar MM-i eelset nädalat pole läinud nii, nagu planeerisin. Tahtsin ülejäänud koondisega osaleda treeninglaagris, aga viis päeva enne äralendu sain alaliidult kirja, kus öeldi, et mulle pole MM-i laagris kohta, sest ma ei kirjutanud nende eetikakoodeksile alla. Pidin viimasel hetkel lahenduse leidma," kommenteeris kolmekordne olümpiavõitja. "Sportlasel on vaja treeningpaika, jõusaali, hotellituba... viis päeva enne äralendu ei olnud see Tokyo-suuruses linnas kerge. Mõistagi on küsimus ka rahas, ma ei mõista seda ja see tekitab palju frustratsiooni."

Thiami ja alaliidu erimeelsused reklaamiõiguste üle on kestnud vähemalt 2019. aastast. "Kergejõustikuliidule anti piisavalt aega, et luua uus leping, mis sobiks kõigile ning millele saaksid alla kirjutada kõik osapooled," kommenteerisid teisipäeval hollandikeelsele ajalehele HBVL Thiami mänedžerid Helena Van der Plaetsen ja Kim Vanderlinden.

"Saime alles augusti alguses teada, et loodud on uus ja kohustuslik eetikakoodeks, millele pole Nafil meie hinnangul võimalik allkirja anda: kui ta seda teeks, annaks ta oma reklaamiõigused edasi osapooltele, kes ei või neid kasutada ja seeläbi murraks ta oma sponsoritega isiklikke lepinguid. Reklaamiõigused ja koondise koosseisu valik ei tohiks kunagi kokku käia ning praegune olukord rikub seadusi," lisasid Thiami esindajad.

Belgia kergejõustikuliidu president Jessica Mayon süüdistas vastulauses aga Thiami valetamises. "See, et talle ei olnud kohta, on absoluutne vale. Mul on kirjalik tõend, et see, mida ta väidab, pole tõsi. Ta saab alaliidult kuupalka; tal on stipendium, läbi mille makstakse kinni tema treening- ja reisikulud ja ühtlasi koht MM-i sportlaslaagris. Sportlased ei pea midagi oma taskust maksma. Tal oli võimalus hotellis teiste sportlastega koos ööbida, ta otsustas mujale minna. On kahju, et ta käitub sellisel viisil. Kahtlemata pole mõned inimesed rahul, et ta ei kirjutanud koodeksile alla, aga ta on MM-il kohal ja me oleme teda alati kaitsnud," lisas Mayon.

Belgia kergejõustikuliit ei vormistanud akrediteeringut Thiami füsioterapeudile, kes pidi Jaapanisse lendama Lõuna-Aafrika Vabariigist. "Meil on maailmatasemel meditsiiniline personal. Me ei saa kõigile 47 Belgia sportlasele individuaalseid füsioterapeute lubada - peame langetama valikuid," lisas Mayon.

Ainus 47 Belgia sportlasest, kes on kolmekordne olümpiavõitja, alustab jahti oma kolmandale MM-tiitlile reedel.

Toimetaja: Anders Nõmm

