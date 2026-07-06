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Belgia jalgpalliliit: me ei kaevanud Baloguni otsust edasi, seda tegi FIFA

Jalgpalli MM
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Belgia peatreener Rudi Garcia
Belgia peatreener Rudi Garcia Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Belgia Jalgpalliliit (RBFA) teatas esmaspäeva pärastlõunal, et ei kaevanud rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) otsust USA ründaja Folarin Balogun ühemängulise mängukeelu peatamise osas edasi, vaid seda tegi FIFA ise.

Balogun sai Bosnia ja Hertsegoviina vastu peetud kohtumises punase kaardi, millega kaasnes automaatne ühemänguline võistluskeeld. Pühapäeval otsustas FIFA aga karistuse rakendamise peatada, mis tähendab, et USA ründajal on õigus Belgia vastu peetavas MM-i kaheksandikfinaalis väljakule joosta.

Esmaspäeval levis meedias info, et Belgia jalgpalliliit kaevas FIFA otsuse edasi, kuid alaliit tegi pärastlõunal avalduse, milles selgitas oma poolt. "RBFA saatis FIFA-le kirja, paludes otsusest koopiat ning selgitust. FIFA saatis vastuseks kirja, milles teatas, et peab seda kirjavahetust kaebuseks, et kohtunik on määratud ja et RBFA-l on apellatsiooni esitamiseks vaid paar tundi," kirjutas alaliit.

FIFA eeskirjades on sätestatud, et enne kaebust tuleb esitajale esitada otsus koos põhjendustega. RBFA kirjutas pressiteates, et nendeni pole selline dokument veel jõudnud, kuid FIFA algatas sellegipoolest iseseisvalt apellatsiooni ja tagas ühtlasi, et see oleks vastuvõetamatu. "Samaaegselt pole RBFA saanud oma taotlustele FIFA-lt vastuseid," lisas Belgia alaliit.

"Olenemata selle mängu sportlikust tulemusest, on RBFA sügavalt mures sündmuste käigu üle ja jätkab oma võitlust lähitundidel, -päevadel ja kuudel eetika, ausa konkurentsi ja jalgpalli kui terviku huvide kaitsmiseks," kirjutas Belgia jalgpalliliit.

USA koondise peatreener Mauricio Pochettino kaitses seevastu FIFA otsust. Tema sõnul ei saanud USA punasest kaardist mingit eelist ning meeskond pidi suure osa eelmisest mängust vähemuses mängima. Balogun on olnud USA üks turniiri võtmemängijaid, lüües senisel MM-il kolm väravat. FIFA otsuse tõttu on tal praegu õigus Belgia vastu väljakule joosta, kuid apellatsioonimenetluse tulemus võib tema staatust veel muuta.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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