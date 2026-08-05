Seitsmevõistluse tiitlikaitsja Thiam loobub EM-ist

Belgia seitsmevõistleja Nafissatou Thiam ei kaitse järgmisel nädalal Birminghamis peetavatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel oma tiitlit. Kolmekordne Euroopa meister otsustas vigastusest taastumise tõttu võistlusest loobuda.

Thiami ettevalmistust segas aprillis Lõuna-Aafrika treeninglaagris saadud reielihasevigastus, mille tõttu jäi tal suur osa hooaja treeningutest tegemata. Kuigi belglanna naasis võistlustulle juuni lõpus Ratingenis, pole ta veel saavutanud taset, mis lubaks tal võidelda Euroopa meistritiitli eest.

Hiljuti kodustel meistrivõistlustel katkestas Thiam 100 meetri tõkkejooksu finaali pärast neljandal tõkkel tasakaalu kaotamist. Pärast seda jäi õhku küsimus, kas ta üldse Euroopa meistrivõistlustel osaleb.

EM-ist loobumise järel keskendub Thiam hooaja lõpuvõistlustele. Thiami meeskond otsustas siiski jätkata treeningutega. Plaani kohaselt võiks ta järgmisena võistelda septembri keskel Talence'is peetaval Deastari mitmevõistlusel, kus on võimalik Thiamil täita 2027. aasta maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooninorm.

Thiami treener Michael Van der Plaetsen on rõhutanud, et sportlase jaoks on tähtsam järk-järguline vormi taastamine kui kiirustatud naasmine suurvõistlustele.

32. sünnipäeva eel seisab Thiam oma karjääris uues etapis, kuid tema saavutused räägivad enda eest. Belglanna on võitnud kolm olümpiakulda, kaks maailmameistritiitlit ning kolm Euroopa meistritiitlit välitingimustes, lisaks kolm Euroopa sisemeistritiitlit.