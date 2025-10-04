Sündmusterohketel vabatreeningutel oli kiireim Verstappen

Sel nädalavahetusel Singapuris toimuva vormel-1 GP vabatreeningute kiireima aja sai kirja Max Verstappen (Red Bull), kes edestas Mercedese ja McLareni piloote.

Reedel toimunud esimesel vabatreeningul sündis väikestviisi üllatus, kui 44-aastane Fernando Alonso (Aston Martin) kiireimat minekut näitas, aga teises sessioonis oli kiireim Oscar Piastri (McLaren).

Teine vabatreening kujunes väga sündmusterohkeks, kõigepealt põrkasid Lando Norris (McLaren) ja Charles Leclerc (Ferrari) boksist väljudes kokku ja Ferraril tuli tasuda 10 000 euro suurune trahv. Raja peal oli kahel mehel ka ebaõnne, nii George Russell (Mercedes) kui Liam Lawson (Racing Bulls) lõpetasid sõidu varakult, sest sõitsid teelt välja.

Laupäeva pärastlõunal toimunud kolmandal vabatreeningul sõitis Lawson aga uuesti teelt välja ning lõhkus oma masina ära.

Liam Lawson is having a tough weekend in Singapore so far... pic.twitter.com/DI70VFY6cs — Autosport (@autosport) October 4, 2025

Parimad ajad läksid esialgu Norrisele ja Williamsi Alex Albonile ja Carlos Sainzile, aga siis istus rooli taha Max Verstappen (Red Bull), kes sai ajaks kirja 1.30,148. Teiseks jäi Piastri (+0,017) ja esikolmikusse mahtus veel Russell (+0,049), Kimi Antonelli (Mercedes) ning Norris (+0,089) sõitsid täpselt sama aja ning jäid neljandat kohta jagama.

Ferrari piloot Lewis Hamilton sattus sekeldustesse, kui ta Lawsoni õnnetuse järel punase lipu lehvides ühes kurvis liigselt kiirendas. MM-sari teatas, et korraldajad algatavad uurimise, kas Hamilton rikkus reegleid ülemäära.

Singapuri GP kvalifikatsioon algab laupäeval kell 16, põhisõit saab alguse pühapäeval kell 15.