Singapuri GP kvalifikatsiooni nobedaim oli Russell

George Russell
George Russell Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormel-1 sarja Singapuri GP kvalifikatsiooni võitis George Russell (Mercedes), kes edestas laupäeval neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit (Red Bull) 0,182 sekundiga.

Viimati juunis Kanada GP-l kvalifikatsiooni võitnud britt triumfeeris Singapuri ajasõidus esimest korda, kui oli viimases kvalifikatsioonivoorus oma teisel kiirel ringil esimesest 0,007 sekundit kiirem.

Verstappen ei parandanud oma viimasel ringil aega ning süüdistas selles Lando Norrist (McLaren), kes keeras tema ees viimases kurvis boksi. "Ilma selle olukorrata oleksin esikohale lähedal olnud," arvas hollandlane.

Russelli ja Verstappeni järel alustavad teisest reast põhisõitu Oscar Piastri (McLaren) ja Kimi Antonelli (Mercedes), neile järgnevad stardis Norris ning Lewis Hamilton (Ferrari).

Toimetaja: Anders Nõmm

Yamali vigastus tekitas Barcelona ja koondise treenerite vahel pingeid

