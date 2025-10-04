Singapuri GP kvalifikatsiooni nobedaim oli Russell

Viimati juunis Kanada GP-l kvalifikatsiooni võitnud britt triumfeeris Singapuri ajasõidus esimest korda, kui oli viimases kvalifikatsioonivoorus oma teisel kiirel ringil esimesest 0,007 sekundit kiirem.

Verstappen ei parandanud oma viimasel ringil aega ning süüdistas selles Lando Norrist (McLaren), kes keeras tema ees viimases kurvis boksi. "Ilma selle olukorrata oleksin esikohale lähedal olnud," arvas hollandlane.

Russelli ja Verstappeni järel alustavad teisest reast põhisõitu Oscar Piastri (McLaren) ja Kimi Antonelli (Mercedes), neile järgnevad stardis Norris ning Lewis Hamilton (Ferrari).