Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

Eesti paralümpiakomitee peasekretär Signe Falkenberg usub, et hoolimata rahvusvahelise paralümpiakomitee (IPC) otsusest Venemaa ja Valgevene sportlased taas oma lipu all paralümpiale lubada ei pruugi nad siiski Milano Cortina mängudele jõuda.

Teisipäeval kogunes ka Eesti paralümpiakomitee juhatus, aga praegu on veel liiga vara suurelt reageerida. "Natuke on vaja veel uurida maad, teha omale asju selgeks, et kui võimalik see üldse on, et Milano Cortinas võiks lehvida Venemaa või Valgevene lipp," lausus Falkenberg intervjuus Raadio 2 saatele "R2 Päev".

"Nii IBU kui ka FIS - laskesuusa- ja suusaliidud - mõlemad on välistanud Venemaa ja Valgevene osalemised oma lipu ja hümni all. IBU on välistanud täielikult osalemise ja FIS-is tuleb 21. oktoobril kaalumisele, kas lubada neutraalselt need sportlased osalema. Tegelikult peaks 21. oktoobri kõigepealt ära ootama, sest võib ju tulla ka teistsuguseid otsuseid. Ei ole ette näha, et IBU teeks mingeid uusi otsuseid," sõnas Falkenberg. "Kõige suurem tõenäosus on ikkagi nii, et Venemaa ja Valgevene lippu ei lehvigi Milano Cortina paralümpiamängudel."

Eestist on paralümpiale kvalifitseerunud kurlingupaar. Täielikku boikotti kui reageeringut IPC otsusele Falkenberg ei usu. "Ei, see ei ole väga tõenäoline, et me hakkaks seda boikoteerima. Lisaks, kui arvestada veel seda, et meie oma sportlased ei astu ühele väljakule Venemaa või Valgevene sportlastega, sest neid lihtsalt ei ole kurlinguturniiridel," sõnas ta.

"Võib juhtuda, et [boikott tuleb] ava- ja lõputseremoonia otseülekannete näitamisega, aga kui nende riikide delegatsioone ei ole neil mängudel Milanos, siis ei ole ju ka nende lippusid seal. See kõik nõuab veel natuke arusaamist, täpsustamist, selgitamist, aga suure tõenäosusega meie sportlased seal osalevad ja me oma sportlaste kurlingumänge saame näha."

Falkenbergi sõnul tehakse Euroopas kõvasti koostööd selle nimel, et Venemaa ja Valgevene naasmine oma lipu all siiski ära hoida. "Iseasi, kas on võimalik see asi tagasi pöörata, sest Euroopa paralümpiakomiteedel ja võib-olla veel mõnel rahvusvahelise paralümpiakomitee liikmel ei pruugi ikkagi seda häältejõudu nii suurt olla," tõdeb ta. "Tõsi, see annab võimaluse kutsuda uuesti kokku erakorraline assamblee ja seal ümber vaadata asjad. Aga kolm päeva on praegu möödas sellest otsusest - me töötame selle nimel."

Falkenbergi sõnul võiks ju loota ka tehnilistele asjaoludele, mis võiks takistada otsuse kohest jõustumist. Aga Milano Cortina jaoks ei pruugigi seda tarvis minna. "Milano Cortina suhtes oleme suhteliselt optimistlikud. Seal võib olla veel, et individuaalaladel on mingi wild card'ide lugu. Aga ikkagi on see siis ka kinni nendes kahes suusaliidus, kes peaksid neid otsuseid tegema," lausus ta.

"Vaadates hetkeseisu, siis on see kahtlane, et nad langetavad otsuseid selle kasuks, et Venemaa või Valgevene sportlased saaks sinna tulla. Hetkel oleme optimistlikud. Hoopis keerulisem on, mis saab peale Milano Cortinat."