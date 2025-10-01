X!

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

Olümpialiikumine
Foto: ERR
Olümpialiikumine

Eesti paralümpiakomitee peasekretär Signe Falkenberg usub, et hoolimata rahvusvahelise paralümpiakomitee (IPC) otsusest Venemaa ja Valgevene sportlased taas oma lipu all paralümpiale lubada ei pruugi nad siiski Milano Cortina mängudele jõuda.

Teisipäeval kogunes ka Eesti paralümpiakomitee juhatus, aga praegu on veel liiga vara suurelt reageerida. "Natuke on vaja veel uurida maad, teha omale asju selgeks, et kui võimalik see üldse on, et Milano Cortinas võiks lehvida Venemaa või Valgevene lipp," lausus Falkenberg intervjuus Raadio 2 saatele "R2 Päev".

"Nii IBU kui ka FIS - laskesuusa- ja suusaliidud - mõlemad on välistanud Venemaa ja Valgevene osalemised oma lipu ja hümni all. IBU on välistanud täielikult osalemise ja FIS-is tuleb 21. oktoobril kaalumisele, kas lubada neutraalselt need sportlased osalema. Tegelikult peaks 21. oktoobri kõigepealt ära ootama, sest võib ju tulla ka teistsuguseid otsuseid. Ei ole ette näha, et IBU teeks mingeid uusi otsuseid," sõnas Falkenberg. "Kõige suurem tõenäosus on ikkagi nii, et Venemaa ja Valgevene lippu ei lehvigi Milano Cortina paralümpiamängudel."

Eestist on paralümpiale kvalifitseerunud kurlingupaar. Täielikku boikotti kui reageeringut IPC otsusele Falkenberg ei usu. "Ei, see ei ole väga tõenäoline, et me hakkaks seda boikoteerima. Lisaks, kui arvestada veel seda, et meie oma sportlased ei astu ühele väljakule Venemaa või Valgevene sportlastega, sest neid lihtsalt ei ole kurlinguturniiridel," sõnas ta.

"Võib juhtuda, et [boikott tuleb] ava- ja lõputseremoonia otseülekannete näitamisega, aga kui nende riikide delegatsioone ei ole neil mängudel Milanos, siis ei ole ju ka nende lippusid seal. See kõik nõuab veel natuke arusaamist, täpsustamist, selgitamist, aga suure tõenäosusega meie sportlased seal osalevad ja me oma sportlaste kurlingumänge saame näha."

Falkenbergi sõnul tehakse Euroopas kõvasti koostööd selle nimel, et Venemaa ja Valgevene naasmine oma lipu all siiski ära hoida. "Iseasi, kas on võimalik see asi tagasi pöörata, sest Euroopa paralümpiakomiteedel ja võib-olla veel mõnel rahvusvahelise paralümpiakomitee liikmel ei pruugi ikkagi seda häältejõudu nii suurt olla," tõdeb ta. "Tõsi, see annab võimaluse kutsuda uuesti kokku erakorraline assamblee ja seal ümber vaadata asjad. Aga kolm päeva on praegu möödas sellest otsusest - me töötame selle nimel."

Falkenbergi sõnul võiks ju loota ka tehnilistele asjaoludele, mis võiks takistada otsuse kohest jõustumist. Aga Milano Cortina jaoks ei pruugigi seda tarvis minna. "Milano Cortina suhtes oleme suhteliselt optimistlikud. Seal võib olla veel, et individuaalaladel on mingi wild card'ide lugu. Aga ikkagi on see siis ka kinni nendes kahes suusaliidus, kes peaksid neid otsuseid tegema," lausus ta.

"Vaadates hetkeseisu, siis on see kahtlane, et nad langetavad otsuseid selle kasuks, et Venemaa või Valgevene sportlased saaks sinna tulla. Hetkel oleme optimistlikud. Hoopis keerulisem on, mis saab peale Milano Cortinat."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

14:19

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

13:15

Indoneesia võimleja suri treeningul saadud vigastustesse

12:43

Karol Mets naaseb koondisesse, koosseisus ka potentsiaalsed debütandid

12:22

Milano olümpiaküla anti korraldajatele üle, aga tööd veel jagub

11:32

Vetkal aitas Hollandis koduklubi viigini

11:06

Eestit esindab U-23 MM-il neli maadlejat

10:37

Sinner kerkis taas Hiina lahtiste troonile

10:12

Arand soovib Hiinas püsida vähemalt nelja hulgas

09:38

Liverpool lahkub Istanbulist haavatult

08:55

Jaapan noppis U-20 MM-il esimese edasipääsupileti

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

30.09

Bremeni esiväravavaht pole treeningutele naasnud

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

29.09

VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

30.09

Lajal loobus Challengeri turniirist

30.09

Real, Atletico ja Bayern lustisid Meistrite liigas

30.09

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

30.09

Milan ja Inter said linnavõimudelt rohelise tule

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo