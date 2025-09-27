Venemaa pääseb oma lipuga Milano Cortina paralümpiale

Seeläbi taastusid Venemaa Paralümpiakomitee ja Valgevene Paralümpiakomitee liikmeõigused täielikult ning mõlema riigi esindused võivad osaleda oma lipu ja sümboolikaga 2026. aasta Milano Cortina taliparalümpiamängudel.

Venemaa Paralümpiakomitee liikmeõiguste täielikku peatamist toetas hääletusel 55 delegaati, 111 oli vastu ja 11 jäi erapooletuks. Seejärel toimunud teisel hääletusel Venemaa Paralümpiakomitee liikmeõiguste osalise peatamise jätkamiseks hääletas poolt 77 ja vastu 91 delegaati, kaheksa jäid erapooletuks. Valgevene Paralümpiakomitee liikmeõiguste täielikku peatamist toetas 48 osalejat, vastu oli 119 ja erapooletuks jäi üheksa, osalise peatamise pikendamist toetas 63, vastu oli 103 ja erapooletuks jäid kümme delegaati.

Eesti Paralümpiakomiteed esindas IPC peaassambleel president Monika Haukanõmm, kes hääletas nii Venemaa Paralümpiakomitee kui Valgevene Paralümpiakomitee liikmestaatuse peatamise poolt.

"IPC peaassamblee otsus on pettumust valmistav. Toetame täielikult Ukrainat võitluses agressorriikide Venemaa ja Valgevene vastu ega pea võimalikuks nende riikide parasportlaste naasmist rahvusvahelisele paraspordiareenile kuni sõjategevus kestab," kommenteeris Haukanõmm ning kinnitas, et Eesti Paralümpiakomitee konsulteerib Milano Cortina paralümpiamängudel osalemise üksikasjade osas kultuuriministeeriumi ja EOK esindajatega.

"Hiljutisel Euroopa Paralümpiakomitee (EPC) peaassambleel Londonis ei tulnud Venemaa ja Valgevene tagasilubamine rahvusvahelisse parasporti isegi jutuks ega hääletusele kuna agressioonisõda kestab ning vahepeal pole midagi muutunud," sõnas Haukanõmm.

"Soulis oli enne hääletust tunda mitmete riikide soosivamat suhtumist Venemaasse võrreldes kahe aasta taguse ajaga, rõhutades vajadust hoida poliitika ja sport lahus. Meie sellega muidugi nõustuda ei saa," lisas ta.

2026. aasta Milano Cortina taliparalümpiamängudel esindab Eestit ratastoolikurlingu segapaar. Rahvusvaheline Kurlinguliit ei luba jätkuvalt Venemaa ega Valgevene sportlasi oma võistlustele ning seega puuduvad neil paralümpiamängudel osalemiseks vajalikud reitingupunktid.