Kristjan Ilves sai olümpiaradadel 22. koha

Ilves, kes kahel esimesel etapil kaasa ei teinud, sai Itaalias hüppevoorus 22. koha, teenides 125,5-meetrise õhulennu eest 116,5 punkti. Murdmaarajale pääses ta liidrist 1.38 hiljem.

Finišis oli kaotus küll pisut väiksem, aga kohta Ilves ei parandanud, lõpetades 22. positsioonil (+1.33,6).

Koguni viis esimest olid austerlased – võitis Stefan Rettenegger, kes edestas 1,7 sekundiga esimesena 10 km murdmaarajale startinud Franz-Josef Rehrli ning 3,7 sekundiga Paul Walcherit. Neljas oli Johannes Lamparter ja viies Thomas Rettenegger, kaotades vastavalt 29,6 ja 33,7 sekundiga. Kuuendana lõpetas norralane Einar Luraas Oftebro, kaotades võitjale 50,1 sekundiga.

Suvise GP-sarja parim oli Stefan Rettenegger, kes osales kolmest etapist kahel ja sai mõlemal esikoha.

Kahevõistlejate MK-sari algab novembri lõpus Soomes Rukal.