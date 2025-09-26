X!

Trump lubas jalgpalli MM-il ohtlikelt linnadelt mänge ära võtta

Jalgpall
Donald Trump ja Gianni Infantino
Donald Trump ja Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/CNP/AdMedia/SIPA
Jalgpall

Järgmisel aastal jalgpalli MM-finaalturniiri võõrustava Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles, et ta on valmis mänge liigutama sõltuvalt sellest, kui ohtlikuks mingit linna peetakse.

USA võõrustab järgmisel suvel koos Kanada ja Mehhikoga jalgpalli MM-i otsustavat turniiri ning USA võõrustab ühtlasi ka suuremat osa sõelmängudest, sealhulgas alates veerandfinaalidest edasi kõiki mänge. Kokku peetakse mänge MM-finaalturniiril 16 linnas, neist 11 asuvad USA-s.

USA president Donald Trump rääkis reedel ajakirjanikega ning ütles, et on valmis linnadelt mänge ära võtma, kui linna peetakse liialt ohtlikuks. "Maailmameistrivõistlusteks on kõik ohutu, aga kui ma hindan seda liiga ohtlikuks, siis kolime mängu ära," sõnas Trump.

Ta lisas, et Seattle'i ja San Francisco linnade demokraatidest juhid on "radikaalsed vasakpoole hullud", lisaks rääkis ta 2028. aastal olümpiamänge võõrustavast Los Angelesest, mis on samuti üks demokraatide kantsidest. "Kui ükski neist linnadest ei ole ohutu MM-iks või olümpiaks, siis me ei luba neil mänge korraldada. Nihutame veidi," ütles Trump.

Trump on oma teisel ametiajal võtnud sihikule kuritegevuse vähendamise ning saatnud rahvuskaardi pealinna Washingtoni ja väljendanud, et teeb sama ka Chicagos ja Memphises.

MM-i alagruppide loos toimub detsembri alguses, finaalturniiril osaleb esmakordselt 48 meeskonda ehk kokku tehakse 12 neljaliikmelist alagruppi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

