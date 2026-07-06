Meedia: Valge Maja nõudis FIFA-lt USA koondislase võistluskeelu tühistamist

Balogun lõi kolmapäevases kohtumises Bosnia vastu oma turniiri kolmanda värava, aga tegi siis teisel poolajal kaitsja Tarik Muharemovici vastu vea, mis päädis pärast videokorduse vaatamist punase kaardiga.

FIFA reeglid näevad ette, et eemaldamisele järgneb automaatne ühemänguline võistluskeeld. Mitmed mainekad väljaanded nagu Reuters, Guardian ja Boston Globe kirjutasid pühapäeval oma allikatele tuginedes, et Valge Maja kontakteerus võistluskeelu tühistamiseks FIFA-ga ning hiljem teataski ala katusorganisatsioon, et Balogun võib kaheksandikfinaalis Belgia vastu väljakule tulla.

FIFA kinnitas seepeale, et Valge Maja soovid nende otsustusprotsessis rolli ei mänginud ja viitasid oma distsiplinaarkoodeksi 27. artiklile, mis võimaldab punastele kaartidele järgnevad võistluskeelud muuta nii-öelda tingimisi võistluskeeldudeks. Balogun on nüüd katseajal ja kui ta peaks järgmise aasta jooksul sarnase vea tegema, läheb võistluskeeld ikkagi kandmisele.

Belgia jalgpalliliidus tekitas FIFA otsus hämmeldust ning nad juhtisid tähelepanu faktile, et kõigile teistele sel MM-finaalturniiril jagatud punastele kaartidele on automaatselt järgnenud ka ühemänguline võistluskeeld.

"FIFA põhjendab oma otsust distsiplinaarkoodeksi 27. artikliga, aga sama koodeksi artikkel 66.4 ütleb selgesõnaliselt, et mängijale antud punane kaart tähendab automaatset eemaldamist meeskonna järgmisest mängust. Selleks, et kaitsta kõigi osalevate meeskondade õigusi ning seista meie spordiala ausa mängu reeglite eest, nii sel MM-il kui tulevastel turniiridel, kaalub Belgia jalgpalliliit kõiki edasisi võimalusi," teatas organisatsioon.

USA president Donald Trump, kes on FIFA pealiku Gianni Infantino mõttekaaslane, kiitis sotsiaalmeedias vastuolulise otsuse mõistagi heaks: "aitäh FIFA-le, et nad heastasid suure ebaõigluse!" Suur sõber on Trump teadupärast ka kõigile immigrantidele ja ilmselt seepärast ta Baloguni aitaski: USA ründaja on kogu elu elanud Londonis, aga sündis New Yorgis poolkogemata, sest tema ema ei tahetud igaks juhuks raseduse hilises faasis tagasilennule lubada. Balogun kuulus 15 aastat Arsenali noortesüsteemi ja esindas kõiki Inglismaa noortekoondiseid.